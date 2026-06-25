Germignaga | 25 Giugno 2026

“Divina Solitudine”, a Germignaga la mostra di Francesco Maria De Vita

Il 26 giugno alle 18.30 il Comune presenta la mostra curata da Vittoria Gambaretto, Veronica Botte e Camilla Panzarin, dedicata al rapporto tra uomo, mito e solitudine

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Venerdì 26 giugno alle ore 18.30, il 27 giugno e il 5 luglio dalle ore 10:00 alle 19:00, il Comune di Germignaga, presso la Colonia Elioterapica, inaugura “Divina Solitudine”, la nuova mostra dell’artista Francesco Maria De Vita, curata da Vittoria Gambaretto, Veronica Botte e Camilla Panzarin.

L’esposizione propone una riflessione intensa e contemporanea sul tema della solitudine, indagata attraverso figure simboliche che appartengono alla dimensione del mito, della religione e dell’eroismo. Dei, santi ed eroi diventano i protagonisti di un racconto visivo che esplora il conflitto tra aspirazione alla perfezione e fragilità umana.

Attraverso una serie di opere realizzate con china e acquerello, De Vita mette in scena personaggi sospesi tra forza e vulnerabilità: guerrieri solitari, divinità e superuomini che inseguono ideali impossibili e combattono una battaglia interiore contro i propri limiti. L’artista invita così il pubblico a interrogarsi sulla condizione esistenziale dell’uomo e sul peso che spesso accompagna chi è chiamato a incarnare modelli di eccellenza.

Particolarmente significativo è il dialogo tra le tecniche utilizzate. Le linee nette e incisive della china si contrappongono alla leggerezza e all’impalpabilità dell’acquerello, creando un equilibrio visivo che restituisce tutta la tensione emotiva delle opere e amplifica il senso di precarietà che attraversa i soggetti rappresentati.

Francesco Maria De Vita, nato e cresciuto a Catania, trae ispirazione da una terra in cui il sacro e il profano convivono da secoli. In Sicilia, il patrimonio classico e la tradizione cristiana si intrecciano quotidianamente, alimentando una ricerca artistica che pone al centro il rapporto tra spiritualità, mito e identità contemporanea.

Dopo la laurea in giurisprudenza, De Vita ha scelto di dedicarsi completamente all’arte, sua autentica vocazione. Ha esordito nel 2017 con la mostra “Sicilia, terra di acqua e fuoco” presso l’Ex Pescheria di Giarre, per poi proseguire il proprio percorso espositivo a Bologna con la serie “Racconti ad acquerello” presentata nell’ambito di Bologna Arte Fiera. Nel giugno 2026 sarà inoltre protagonista della sua prima esperienza internazionale negli Stati Uniti grazie all’invito ricevuto dalla Novado Gallery.

Con “Divina Solitudine”, Germignaga accoglie un progetto artistico capace di coniugare ricerca estetica e profondità concettuale, offrendo ai visitatori un percorso che attraversa mito, spiritualità e condizione umana.

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