L’UDC riparte da Villasanta: Andrea Piazzoli nuovo Segretario provinciale per Varese

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Nel corso della giornata di sabato 30 maggio, si sono riuniti a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, il Consiglio Regionale e la Direzione Regionale di dell’ Unione di Centro (UDC) Lombardia, dopo il rilancio del partito avvenuto lo scorso febbraio a Varese.

Durante la riunione, utile momento di confronto tra le due parti e volta a programmare e rafforzare la presenza del partito sul territorio Lombardo, sono state formalizzate delle importanti nomine interne.

Come Presidente regionale dell’UDC Lombardia è stata nominata Daniela Reho, che ha ottenuto anche la carica di segretaria regionale del movimento femminile. Invece, l’Avvocato Giuseppe Giannì ha ricevuto la nomina di Vice Presidente regionale del partito.

Andrea Piazzoli è stato nominato Segretario Amministrativo regionale UDC Lombardia e membro del Consiglio direttivo regionale. Allo stesso tempo, è stata confermata la sua nomina a Segretario provinciale per Varese, come già anticipato dal Presidente nazionale UDC Lorenzo Cesa.

Giuseppe Cinelli è invece stato nominato Segretario provinciale per Milano e Provincia. Infine, Marzio Cinelli ricopre ora il ruolo di Segretario Giovanile.

L’incontro di Villasanta ha rappresentato l’avvio di una nuova fase di slancio regionale, che rientra nel percorso precedentemente avviato a Varese, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito in Lombardia, costruendo un dialogo più diretto con cittadini e autorità regionali.

«In una fase storica particolarmente caratterizzata da una crescente distanza tra cittadini e autorità, l’UDC intende rafforzare la presenza di un centro autentico, equilibrato e concreto, capace di ascoltare, costruire, unire e dare risposte», dichiara il Segretario regionale UDC Lombardia Vincenzo Tortorici.

«L’UDC ritiene che la politica debba tornare a mettere al centro non le polemiche o gli interessi di parte, ma la capacità di comprendere e affrontare i problemi quotidiani, attraverso l’ascolto diretto delle persone e una presenza reale nei territori, elemento che oggi troppo spesso viene percepito come distante o insufficiente», spiega Tortorici riguardo agli obiettivi del partito.

UDC Lombardia ringrazia tutti i partecipanti ai lavori e i nominati che hanno accettato di mettere a disposizione il loro tempo, competenze e senso di responsabilità al servizio del partito, territori e persone.