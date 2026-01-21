Regione Lombardia dà il via al Trofeo Alfredo Binda 2026

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Regione Lombardia ospiterà la prima conferenza stampa ufficiale di presentazione del 27° Trofeo Alfredo Binda del Comune di Cittiglio (UCI Women’s WorldTour) e del 13° Piccolo Trofeo Binda delle Valli del Verbano (UCI Nations’ Cup Women Junior).

La conferenza si terrà lunedì 2 febbraio alle ore 12:00, presso la Sala Stampa di Palazzo Lombardia. Tra gli ospiti del Sottosegretario, con delega Sport e Giovani, Federica Picchi, con altri rappresentanti di Regione Lombardia, Mario Minervino, presidente di Cycling Sport Promotion, e i sindaci di Luino e Cittiglio, città di partenza e di arrivo della manifestazione.

Accanto alle istituzioni, protagonisti simbolici della conferenza stampa saranno anche 35 studenti delle scuole primarie e secondarie di Cittiglio, che raggiungeranno Milano in treno, accompagnati dagli insegnanti e dalla sindaca Rossella Magnani.

Questa presenza rende visibile il lavoro svolto durante l’anno e testimonia in modo concreto la vocazione educativa e sostenibile che caratterizza il progetto “Trofeo Binda”.

La partecipazione dei ragazzi è il filo conduttore di un programma che, anche quest’anno, affianca alle due competizioni internazionali un ricco calendario di iniziative dedicate ai giovani, alle scuole e alla formazione civica. Con temi che spaziano dall’educazione stradale e sulla sicurezza al rispetto delle regole, dalla sostenibilità ambientale alla cittadinanza attiva.

Il viaggio in treno verso Milano diventerà parte integrante del progetto stesso. Rafforzerà il messaggio green promosso da Cycling Sport Promotion e il forte legame tra sport, territorio e responsabilità ambientale.

La conferenza stampa del 2 febbraio segna l’avvio ufficiale del percorso che è in programma per domenica 15 marzo. Un evento che conferma il Trofeo Alfredo Binda come una delle classiche più prestigiose del ciclismo femminile mondiale e soprattutto un progetto che vive tutto l’anno.