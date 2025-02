33esimo Rally dei Laghi ai nastri di partenza, una corsa pronta ad entusiasmare

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La prima sfida della Coppa Rally di Zona3, il Rally Internazionale dei Laghi, è ormai alle porte. Sabato 22 febbraio alle 18 presso la storica Villa Recalcati di Varese sede della Provincia, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione alla presenza di autorità, organi di stampa e pubblico.

Mentre le iscrizioni arrivano copiose e si fanno largo i nomi dei principali interpreti della disciplina, sia a livello locale che nazionale (da Crugnola a Miele, da Dipalma a Spataro e Pederzani), molti equipaggi di ogni categoria hanno inviato la propria richiesta di partecipazione visti i numerosi ambiti per i quali il Laghi assegnerà premi e punti.

Validità

La corsa varesina aprirà i battenti per il Trofeo Michelin Italia ed il Pirelli Accademia, due ambiti nei quali, come lampante, verranno valorizzati i concorrenti che utilizzeranno pneumatici della casa francese e di quella milanese. Spazio poi al sempre frizzante R Italian Trophy, che non ha vincoli di marche di prodotto ma premia in base ai raggruppamenti di vetture classificate.

Il Lombardia Rally Cup-Trofeo delle Province Lombarde si ripropone per il secondo anno distribuendo ben trentamila euro di montepremi in otto gare, prima delle quali è proprio il Laghi. La corsa varesina ricorderà anche la figura di Luca Montesano attraverso un trofeo legato alla miglior performance della classe N2 all’interno della graduatoria generale. Il Trofeo Piloti per Bene sarà un altro contesto- a scopo benefico- per il quale molti vorranno mettersi in luce.

Presentazione

Sabato 22 febbraio, intanto, la corsa verrà presentata presso Villa Recalcati, l’antica dimora settecentesca nel quartiere di Casbeno e sede della Provincia; l’ingresso è aperto a tutti gli organi di stampa e al pubblico che potrà sapere le notizie in anteprima relativamente agli iscritti alla gara; appuntamento alle ore 18.

Miss Rally

Sabato 15 febbraio si è svolta a Villa Bregana di Carnago, l’elezione di Miss Rally dei Laghi, appuntamento giunto alla decima edizione. A fregiarsi della corona di reginetta è stata la giovane Sofia Botton di Magnago (MI), per un evento che ha riscosso un notevole successo grazie alla sempre attenta organizzazione dello studio fotografico Eugenio Barbaresco e la conduzione di Max Pieriboni, comico di Zelig e Colorado Cafè.