Italia | 6 Gennaio 2026

Poste, lo Spid diventa a pagamento

Fissato un costo di 6 euro l'anno. Il servizio resta gratuito per minorenni, cittadini con almeno 75 anni di età, residenti all'estero, titolari del servizio ad uso professionale

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Dal sito www.vconews.it) Tra i rincari che contrassegnano l’inizio del 2026 (gasolio, autostrade, polizze, sigarette) c’è anche quello dello Spid di Poste Italiane. Che diventa a pagamento come quello di altri operatori.

Lo si legge sul sito PosteId, il servizio di identità digitale gestito direttamente da Poste Italiane spa, società controllata prevalentemente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Cassa Depositi e Prestiti.

Sul sito compare la comunicazione di “modifica unilaterale delle Condizioni di Servizio”. Lo Spid di Poste è uno dei più usati dagli italiani che quindi dovranno pagare, a partire dal secondo anno, una quota di 6 euro ogni anno.

“Il servizio – viene specificato sul sito – rimane gratuito per il primo anno. A partire dal secondo è previsto un contributo annuale di 6 euro per la funzionalità di accesso ai servizi che espongono il logo Spid”. In pratica se si ha lo Spid attivo da più di un anno, il servizio potrà continuare ad essere utilizzato senza interruzioni, e il pagamento del canone sarà richiesto al termine dell’annualità in corso. Il servizio rimane gratuito per minorenni, cittadini con almeno 75 anni di età, residenti all’estero, titolari del servizio PosteId Spid ad uso professionale.

Poste dunque parla in modo soft di ‘’contributo’’ ma è di fatto un balzello in più per chi ha lo Spid. Da una società che nei primi 9 mesi dell’anno 2025 ha visto un utile netto salire dell’11,2% a 1,77 miliardi.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Besano | 15 Febbraio 2026

Besano e la campagna social che racconta il territorio: quando la comunicazione diventa fondamentale

Il Comune di Besano ha lanciato, all’inizio di quest’anno, una campagna social che ribalta la lamentela del “qui non c’è niente da fare”, ma non solo

Lavena Ponte Tresa | 28 Luglio 2022
Lavena Ponte Tresa, convocata per domani sera la seduta del consiglio comunale

Lavena Ponte Tresa, grazie al PNRR 130mila euro per la digitalizzazione del Comune

Due i progetti finanziati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicati all’identità digitale e ai servizi cloud. A settembre altre due candidature

Luino | 26 Gennaio 2022

Da “Buffetti Luino” lo SPID diventa più speed

Ottenere l’identità digitale certificata per dialogare con la Pubblica Amministrazione diventa semplice, veloce e senza code. Ecco tutte le informazioni

Italia | 16 Novembre 2021

Dati e certificazioni anagrafiche, adesso è possibile scaricarli gratuitamente. Ecco come

Tramite identità digitale i cittadini possono richiedere online, per sé o per i propri famigliari, diverse tipologie di documenti sul portale dell’Anagrafe Nazionale

Varese | 25 Settembre 2021

Il “sì” alla donazione degli organi diventa digitale

Da domani lo SPID sarà utilizzabile per esprimere il proprio consenso attraverso la nuova app di AIDO e il sito web completamente rinnovato

Alto Varesotto | 12 Gennaio 2021

Comuni e identità digitale, ultimi giorni per accedere al Fondo per l’innovazione

Sul piatto oltre 40 milioni di euro, destinati a fondamentali processi per semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione. Invidia (M5S): "Tenere il passo"

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com