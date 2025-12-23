Varesotto | 23 Dicembre 2025

Vigilia piovosa e fredda e Natale tra nuvole, deboli precipitazioni e schiarite nel Varesotto

Le previsioni dell’esperto Gianluca Bertoni e del Centro Geofisico per questi giorni di festa: nella notte di Natale potrebbe nevicare nelle zone montane del territorio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) «I modelli confermano il peggioramento del tempo per domani»: l’esperto Gianluca Bertoni definisce questa mattina l’aggiornamento per la giornata di domani, Vigilia di Natale.

«Dalla fine mattinata sono attese le prime precipitazioni. Le temperature caleranno, soprattutto in quota, ma non saranno sufficienti per la neve a bassa quota sulle nostre zone. Non sono previste precipitazioni abbondanti. I quantitativi dovrebbero variare tra 10 e 20 millimetri» specifica Bertoni.

«Le nevicate inizialmente saranno previste tra 900 e 1.100 metri, ma il limite calerà fino a 700-900 metri e nei momenti con precipitazioni più intense potrà calare ulteriormente – precisa l’esperto – Allo scoccare della mezzanotte nevicherà in molte zone montane. Il web sarà invaso da fotografie con la neve a mezzanotte».

«Su alcune zone della Lombardia orientale e meridionale qualche fiocco potrebbe raggiungere le basse quote. In Emilia prevista neve fino a basse quote come pure sul Piemonte (Monferrato, Langhe, cuneese)» conclude Bertoni.

Per quanto riguarda il giorno di Natale, il Centro Geofisico prevede molte nuvole che potranno dare luogo a tratti a deboli precipitazioni, nevose oltre 700 metri circa. Nel pomeriggio apertura di qualche schiarita irregolare. Temperatura massima non superiore a 5-7 gradi.

Nella mattinata di Santo Stefano nuvolosità residua e ultime deboli precipitazioni principalmente sul Piemonte, Ossola e Verbano. Via via maggiori schiarite a partire dal Veneto.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varesotto | 30 Giugno 2026

L’ondata tropicale è agli sgoccioli anche nel Varesotto: ancora rischio temporali, poi caldo gradevole

In serata e nella notte, ma soprattutto domani, rischio di rovesci e fenomeni intensi anche sul nostro territorio. Poi spazio a correnti settentrionali atlantiche meno calde

Varese | 29 Giugno 2026

Meteo: allerta gialla per temporali, ma prosegue il caldo torrido

L'ondata di calore prosegue e sembra non voler cedere troppo la morsa anche nei prossimi giorni. Nel pomeriggio di ieri vento in tutto il territorio dovuto ai temporali oltreconfine

Varesotto | 24 Giugno 2026

Il punto sul caldo del Centro Geofisico: «Nel weekend il picco, poi temporali e fine dell’ondata»

Il direttore Paolo Valisa analizza la situazione e guarda a quello che ci può attendere dalla prossima settimana: «Da lunedì aumento della tendenza temporalesca»

Varesotto | 19 Giugno 2026

Notte tropicale a Varese, oggi massime e afa in aumento fino a 35 gradi

L'ondata di calore si rinforza e toccherà l'apice nei prossimi giorni con probabili punte di 37°C previste domenica. Ecco le previsioni dei prossimi giorni

Varesotto | 16 Giugno 2026

Meteo, anche nel Varesotto nuova ondata di calore alle porte con punte di 35 gradi

Previsto un ulteriore aumento delle temperature da giovedì, con clima più afoso e la possibilità di qualche “temporale di calore” serale. Il bollettino del Centro Geofisico

Varese | 15 Giugno 2026

Meteo: una settimana con il sole, da giovedì occhio al rialzo delle temperature

Le previsioni a cura del Centro Geofisico Prealpino di Varese: «Lungo periodo di bel tempo estivo, stabile e soleggiato, per tutta la prossima settimana. Le temperature al di sopra della media»

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com