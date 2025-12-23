Vigilia piovosa e fredda e Natale tra nuvole, deboli precipitazioni e schiarite nel Varesotto

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(da www.varesenoi.it) «I modelli confermano il peggioramento del tempo per domani»: l’esperto Gianluca Bertoni definisce questa mattina l’aggiornamento per la giornata di domani, Vigilia di Natale.

«Dalla fine mattinata sono attese le prime precipitazioni. Le temperature caleranno, soprattutto in quota, ma non saranno sufficienti per la neve a bassa quota sulle nostre zone. Non sono previste precipitazioni abbondanti. I quantitativi dovrebbero variare tra 10 e 20 millimetri» specifica Bertoni.

«Le nevicate inizialmente saranno previste tra 900 e 1.100 metri, ma il limite calerà fino a 700-900 metri e nei momenti con precipitazioni più intense potrà calare ulteriormente – precisa l’esperto – Allo scoccare della mezzanotte nevicherà in molte zone montane. Il web sarà invaso da fotografie con la neve a mezzanotte».

«Su alcune zone della Lombardia orientale e meridionale qualche fiocco potrebbe raggiungere le basse quote. In Emilia prevista neve fino a basse quote come pure sul Piemonte (Monferrato, Langhe, cuneese)» conclude Bertoni.

Per quanto riguarda il giorno di Natale, il Centro Geofisico prevede molte nuvole che potranno dare luogo a tratti a deboli precipitazioni, nevose oltre 700 metri circa. Nel pomeriggio apertura di qualche schiarita irregolare. Temperatura massima non superiore a 5-7 gradi.

Nella mattinata di Santo Stefano nuvolosità residua e ultime deboli precipitazioni principalmente sul Piemonte, Ossola e Verbano. Via via maggiori schiarite a partire dal Veneto.