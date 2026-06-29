Varese | 29 Giugno 2026

Meteo: allerta gialla per temporali, ma prosegue il caldo torrido

L'ondata di calore prosegue e sembra non voler cedere troppo la morsa anche nei prossimi giorni. Nel pomeriggio di ieri vento in tutto il territorio dovuto ai temporali oltreconfine

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(Varesenoi.it) Oltre 35 gradi registrati ieri a Varese (35,1°C la massima secondo il Centro Geofisico Prealpino) per l’ennesima giornata tropicale accompagnata da umidità oltre il 40%. Nel tardo pomeriggio anche raffiche di vento oltre a qualche tuono hanno accompagnato la giornata di ieri, domenica 28 giugno, con un caldo asfissiante.

Come spiegato da Meteo Svizzera, temporali e grandine hanno colpito il sud delle Alpi e in particolare il Ticino: «Oggi pomeriggio (ieri, ndr) la presenza di aria molto calda e umida ha favorito lo sviluppo di rovesci e temporali a partire dalle Alpi. La linea di temporali si è poi spostata verso sud provocando forti raffiche di vento, accumuli di pioggia localmente di una certa entità e anche grandine. Molto rappresentative le misure della temperatura rilevata alla stazione di Biasca, con un calo di 16.2 gradi (da 35.5 a 19.3) nell’arco di un’ora».

C’è ancora il rischio di temporali di calore nelle prossime ore anche nel nord della provincia di Varese, mentre il meteorologo Gianluca Bertoni nel pomeriggio ha fatto il punto: «Ci sarà un leggero calo ma le temperature continueranno a rimanere oltre la norma – la sua previsione – Qualche temporale porterà un po’ di refrigerio, sopratutto tra l’1 e il 3 luglio. Successivamente potrebbe tornare nuovamente a fare molto caldo ma al momento l’attendibilità rimane molto bassa».

Per la giornata di oggi, però, Regione Lombardia ha esteso l’allerta gialla per temporali anche alla provincia di Varese.

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