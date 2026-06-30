L’ondata tropicale è agli sgoccioli anche nel Varesotto: ancora rischio temporali, poi caldo gradevole

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(da www.varesenoi.it) «L’estesa area di alta pressione responsabile dell’ondata di caldo degli ultimi giorni va indebolendosi»: il Centro Geofisico Prealpino dà la prima notizia, attesa, nel bollettino di oggi, martedì 30 giugno. Poi la seconda: «Domani una depressione transiterà brevemente sul nord Italia e sarà seguita dall’ingresso di correnti settentrionali in serata». E, infine, la terza: «Nella seconda metà della settimana è previsto il rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre che favorirà stabilità diffusa ma con afflusso di correnti atlantiche meno calde».

Oggi il tempo sarà in buona parte soleggiato, caldo, ma con nuvolosità irregolare. Da metà giornata sviluppo di cumuli associati a rovesci e temporali perlopiù sulla fascia alpina e prealpina, occasionalmente fin sulla pianura in serata. Massime tra 32 e 35 gradi.

Domani, mercoledì, è previsto tempo variabile. In parte soleggiato, specie al mattino. Via via nuvolosità a tratti estesa che potrà portare alcuni rovesci e temporali dapprima sui rilievi e in movimento verso la pianura orientale in serata. Rinforzi di vento settentrionale saranno possibili sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Minime: 21/23°C. Massime: 32/36°C.

Giovedì ecco le ultime nuvole al mattino sulla pianura in dissolvimento, poi tempo ovunque soleggiato, caldo gradevole. Minime: 19/23°C. Massime: 29/32°C. Venerdì e sabato su tutta la regione cieli sereni o poco nuvolosi.