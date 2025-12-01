Controlli notturni a Luino: intensificata la vigilanza della Polizia Locale sulle strade

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Sono numeri importanti quelli comunicati dal Comando di Polizia Locale di Luino al termine dei controlli notturni, effettuati negli ultimi weekend sulle strade della città, per contrastare la guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei Servizi di monitoraggio aree a rischio del DEL Territorio (S.M.A.R.T.), promossi da Regione Lombardia, sono stati infatti controllati 110 veicoli e sottoposti ad accertamenti alcolimetri 62 persone con un solo caso di positività, segno che la massiccia campagna di prevenzione e l’aumento dei controlli stanno portando buoni frutti.

Tali controlli sono solo la punta dell’iceberg dell’attività posta in essere quotidianamente dal Corpo di Polizia Locale, che solo negli ultimi due mesi ha sequestrato 27 veicoli per la mancata copertura assicurativa e sorpreso tre persone a guidare senza avere mai conseguito la patente di guida, solo per citare alcune delle violazioni più gravi rilevati dagli agenti.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, che negli scorsi giorni dopo l’ultimo consiglio comunale, per bocca del sindaco Enrico Bianchi, si era espressa sul tema della sicurezza e dell’importanza del lavoro di coordinamento tra le forze dell’ordine per contrastare fenomeni di microcriminalità.