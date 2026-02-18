Luino, la Polizia locale impegnata alle Olimpiadi invernali. In città controlli, denunce e sanzioni

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La Polizia locale di Luino ha aderito alla richiesta di Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio per garantire la presenza di operatori sui territori interessati dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Sei unità, due a turno per tre settimane, sono state aggregate alla Polizia provinciale di Sondrio, con costi interamente a carico di Regione Lombardia e gestione operativa coordinata dall’ente provinciale.

Il servizio si svolge tra Bormio e Livigno, lunedì con un presidio in occasione dello Slalom Speciale maschile ai piedi di Bormio 2000. Il primo turno è iniziato martedì 3 e si è concluso lunedì 9; ulteriori contingenti sono rimasti fino al 16 e un ultimo gruppo proseguirà ora fino al termine delle gare.

Gli agenti sono impegnati in attività di pattuglia stradale, sorveglianza del territorio e presidio dei varchi nelle zone a traffico limitato, con controllo dei pass per l’accesso alle aree concentriche e alle zone con divieto di ingresso. Tra i compiti anche quelli legati all’ordine pubblico, in un contesto caratterizzato dalla presenza di atleti, squadre, addetti ai lavori, tifosi e residenti.

La giornata di lunedì è stata segnata da una nevicata che ha inciso sulla viabilità, creando rallentamenti e criticità lungo le strade interessate dall’afflusso verso le piste. Il dispositivo di controllo ha operato per gestire traffico e sicurezza in condizioni rese più complesse dal maltempo.

Nel frattempo, a Luino, l’attività non ha registrato flessioni nonostante la temporanea partenza di due operatori. Nelle ultime due settimane è stato recuperato un veicolo oggetto di appropriazione indebita: l’auto era stata noleggiata e non più restituita. Il conducente, un italiano di 55 anni fermato in centro in zona ospedale, è stato denunciato all’autorità giudiziaria dopo che la società di leasing aveva presentato segnalazione.

Un secondo intervento ha riguardato uno scooter individuato nei pressi del supermercato Lidl. Durante un controllo nei parcheggi, la verifica della targa ha evidenziato che il mezzo risultava rubato. Alla vista degli agenti, il conducente si è allontanato scavalcando la recinzione e facendo perdere le proprie tracce nell’alveo del fiume Tresa. Sono in corso accertamenti attraverso le telecamere dell’area commerciale per risalire all’identità della persona, non nota nel circondario.

Lo scooter, sottratto una settimana prima a Carnago, è stato recuperato e restituito al proprietario integro. Proseguono le verifiche per individuare il responsabile della fuga.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono stati inoltre fermati due conducenti con patente revocata. Per entrambi è scattato il fermo amministrativo del veicolo e una sanzione amministrativa superiore a 5mila euro, come previsto dalla normativa vigente.