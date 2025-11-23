Volontariato a Luino, la Croce Rossa chiama gli studenti

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Giovani alla scoperta del volontariato e dei valori che guidano la missione della Croce Rossa al servizio della comunità. Il progetto, condiviso dalla Croce Rossa di Luino con il Comune e l’Istituto comprensivo “Bernardino Luini”, partirà sabato pomeriggio e coinvolgerà studenti dagli 11 ai 13 anni.

I volontari incontreranno i giovani al Centro di Aggregazione luinese “Per Gioco” (via Luini, 21) e in questo spazio si terranno le attività pensate per rispondere a un’esigenza portata in primo piano dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze della città di Luino: creare momenti che favoriscano l’aggregazione giovanile fuori dalla scuola, e permettere così agli studenti di sentirsi attivi all’interno della comunità.

I volontari più giovani della Croce Rossa guideranno gli incontri che si terranno una volta al mese fino ad aprile, e che consentiranno ai partecipanti di avvicinarsi al mondo della Croce Rossa, riflettere sull’importanza del volontariato, di uno stile di vita sano e di valori come il rispetto dell’ambiente e l’inclusione sociale.

Sono già una quindicina, fanno sapere gli organizzatori, i ragazzi che hanno deciso di partecipare all’esperienza di formazione e orientamento, aperta a tutte le scuole di primo grado del territorio. Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo mail verena.merli@bluini.edu.it.