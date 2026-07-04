«Meet the Meeting» torna a Luino: ospite suor Maria Gloria Riva

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Luino si prepara ad accogliere una nuova edizione di «Meet the Meeting», l’iniziativa diffusa che anticipa temi, protagonisti e contenuti del Meeting per l’amicizia fra i popoli, in programma alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 agosto 2026. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 5 luglio a Palazzo Verbania e vedrà come ospite d’eccezione suor Maria Gloria Riva, badessa delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento e storica dell’arte.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale e internazionale, coinvolge numerose città italiane ed europee attraverso incontri, dialoghi, spettacoli e momenti conviviali con l’obiettivo di far conoscere il Meeting e sostenere concretamente la realizzazione della manifestazione, resa possibile ogni anno dall’impegno di migliaia di volontari. A Luino l’evento è organizzato da diversi anni dal Centro Culturale San Carlo Borromeo, in collaborazione con la Comunità pastorale Madonna del Carmine e con il patrocinio del Comune di Luino.

Il programma prenderà il via alle 17 sul lungolago antistante Palazzo Verbania, dove il Centro Culturale San Carlo incontrerà la cittadinanza attraverso testimonianze e materiale informativo dedicato al Meeting per l’amicizia fra i popoli. Durante tutta l’iniziativa sarà possibile effettuare una donazione a sostegno della manifestazione e ricevere in omaggio una bottiglia di vino delle cantine Robione di Cerrina Monferrato. Alle 18 è invece previsto l’incontro con suor Maria Gloria Riva, in occasione della presentazione del Meeting di Rimini 2026, intitolato «L’amor che move il sole e l’altre stelle», celebre verso conclusivo della Divina Commedia.

Tra gli argomenti che caratterizzeranno il Meeting 2026 figurano le grandi sfide culturali e sociali del nostro tempo, il dialogo tra fede e scienza, il rapporto tra persona e tecnologia, i conflitti internazionali, il lavoro, l’educazione e la ricerca di senso nel mondo contemporaneo. L’edizione di quest’anno sarà inoltre segnata dalla visita di papa Leone XIV, attesa per il pomeriggio di sabato 22 agosto. «Il Meeting vuole essere un luogo di incontro autentico tra persone diverse, un’occasione per riscoprire ciò che rende la vita più umana e più aperta alla speranza», ha dichiarato il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz, luinese d’adozione.

Nata a Monza nel 1959, suor Maria Gloria Riva è entrata nel 1984 tra le Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento. Accanto alla passione per l’arte ha approfondito lo studio della Sacra Scrittura, con particolare attenzione all’ebraico biblico e alla tradizione rabbinica, oltre alla Patristica e alla spiritualità di Madre Maria Maddalena dell’Incarnazione. Dal 1996 tiene conferenze su Bibbia, arte e spiritualità, ha pubblicato numerosi volumi e ha collaborato come consulente storica al film «Il Cantico di Maddalena». Dal 2007 vive nella Diocesi di San Marino-Montefeltro, dove ha fondato una comunità monastica dedicata all’Adorazione Perpetua e all’educazione alla bellezza. Il 9 giugno 2025, in occasione del Giubileo della Santa Sede, ha tenuto una meditazione davanti a papa Leone XIV.

Nato nel 1980 dall’iniziativa di un gruppo di amici riminesi, il Meeting per l’amicizia fra i popoli è oggi uno dei principali appuntamenti culturali italiani ed europei. Ogni anno propone incontri, mostre, spettacoli, eventi sportivi, attività per bambini e ragazzi e numerosi spazi espositivi, grazie al contributo gratuito di migliaia di volontari provenienti dall’Italia e dall’estero.