Luino | 18 Novembre 2025

Gli studenti del Liceo “Sereni” di Luino protagonisti all’European Radon Day

Giovani impegnati in un progetto scientifico presentano misurazioni sul radon a Milano, avviando nuove indagini e collaborazioni europee dedicate alla divulgazione pubblica ancora

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Venerdì 7 novembre alcuni studenti delle classi 3ªC, 3ªD, 3ªS e 3ªU del Liceo Scientifico “Vittorio Sereni” di Luino, accompagnati dai loro insegnanti Alessandro Capris e Fabrizio Morlotti, hanno partecipato alle manifestazioni per l’European Radon Day organizzate dal Dipartimento di Fisica dell’Università Statale di Milano. Gli studenti di 3ªC hanno presentato nell’aula magna dell’ateneo i risultati preliminari delle loro misurazioni sulla concentrazione del gas radon nell’istituto.

Dopo la discussione con i docenti universitari e con gli studenti delle altre scuole presenti le quattro classi, insieme ai loro insegnanti di scienze, hanno progettato la nuova campagna di rilevazione del gas radon che prevede la prosecuzione del monitoraggio presso il liceo, ma anche in altri comuni del luinese: la 3ªC installerà 17 sensori all’interno del liceo, mentre le altre classi posizioneranno 30 rilevatori in edifici pubblici e scuole dei pesi del territorio luinese vicini ai Comuni classificati in area rossa per rischio radon dalla Regione Lombardia.

Il gas radon, inodore, insapore e incolore, è spesso definito un “killer silenzioso”. L’esposizione prolungata a questo gas naturale rappresenta la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo di sigaretta: si stima che in Italia provochi circa 3.200 decessi ogni anno. La pericolosità del radon deriva dall’instabilità dei suoi nuclei atomici, che emettono radiazioni capaci, nel tempo, di danneggiare il DNA delle cellule polmonari e di favorirne la trasformazione in cellule cancerogene.

Il progetto si arricchirà anche di attività di divulgazione scientifica, con la realizzazione di un sito web, pannelli informativi, articoli di giornale dedicati alla popolazione ed una conferenza pubblica. Inoltre, è previsto il coinvolgimento di altre scuole italiane ed europee tramite un mini progetto Erasmus promosso da Indire.

A completare l’esperienza, una docente dell’Università di Milano terrà alcuni incontri di approfondimento presso il liceo luinese, mentre alcuni studenti potranno partecipare alla scuola estiva di Macugnaga, dedicata alla rilevazione del radon e dei raggi cosmici, organizzata dall’Istituto Nazionale di Fisica e dall’Università Statale di Milano.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Curiglia con Monteviasco | 22 Maggio 2026

A Monteviasco il primo Memorial Giorgio Baj tra astronomia, incontri e osservazioni

Domani, sabato 23 maggio, il borgo ospiterà conferenze, visite guidate, attività divulgative e osservazioni del cielo con telescopi professionali organizzate dall’associazione “Ipazia”

Luino | 7 Aprile 2025

Premio Chiara alla Carriera ad Amalia Ercoli Finzi, pioniera per spazio e divulgazione scientifica

Il Teatro Sociale di Luino ieri pomeriggio ha accolto con entusiasmo la consegna del riconoscimento alla celebre ingegnera aerospaziale, prima donna laureata in Italia in questa disciplina

Roma | 13 Agosto 2022

Lutto nel mondo della cultura: addio a Piero Angela

Grande divulgatore televisivo, seguito poi dal figlio Alberto, che ha dato la notizia della scomparsa del padre tramite social: «Buon viaggio papà». Aveva 93 anni

Laveno Mombello | 14 Luglio 2018

Laveno Mombello, su inquinamento e risparmio idrico coinvolti oltre 200 ragazzi

Al centro dell'iniziativa il workshop di Goletta dei Laghi sul monitoraggio delle microplastiche. Tre gli isituti lavenesi coinvolti da Legambiente nelle attività

Luino | 6 Giugno 2018

Per i ragazzi luinesi di YORCI numerose scoperte in un anno nella natura dell’Alto Varesotto

A un anno dalla fondazione del collettivo di divulgazione scientifica, i giovani luinesi si raccontano. Tra ricerche e collaborazioni con le realtà locali

6 Marzo 2014

Napoli: delusione per la Città della Scienza, salta l’accordo

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com