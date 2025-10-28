Porto Ceresio | 28 Ottobre 2025

Ciclopedonale della Valceresio: «Quanto suolo verrà consumato?»

Il gruppo Comunità Attiva di Porto Ceresio riflette sugli aspetti che riguardano il progetto, tra mobilità dolce e sicurezza stradale. Gli esempi di Porto e Bisuschio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Mentre proseguono i lavori per la realizzazione della ciclopedonale della Valceresio, il gruppo consiliare Comunità Attiva di Porto Ceresio riflette su aspetti positivi e negativi dell’ambizioso progetto. Da una parte l’investimento nella mobilità sostenibile, che valorizza la bellezza del territorio. Dall’altra il tema del consumo del suolo.

Questo secondo aspetto è al centro della riflessione condivisa con noi da Virgilio Benzi, capogruppo di Comunità Attiva, il quale dopo aver riconosciuto il valore dell’opera dal punto di vista turistico e per le alternative all’auto offerte ai cittadini, lancia un quesito: «E’ stato messo in conto l’importante volume di uso del suolo? Si tratta di un tema molto caro a Regione Lombardia, che lo ha regolamentato con la legge regionale 31 del 2014. Ci piacerebbe inoltre sapere quanto suolo verrà consumato per l’intero percorso della ciclopedonale».

Benzi torna poi sugli aspetti positivi dell’opera voluta da Regione, Provincia e Comunità Montana del Piambello, e ci parla di sicurezza stradale: «Senza miopia dobbiamo constatare che mentre i vari tratti di ciclopedonale vengono ultimati ci sono significativi interventi sulla viabilità. E’ il caso della rotatoria in via Mazzini a Porto Ceresio, ma anche della costruzione di un sottopasso sulla Statale 344 nel territorio di Bisuschio, più precisamente in via Repubblica e in corrispondenza del Centro Diurno di Asst Sette Laghi. L’intervento ha un alto impatto ambientale e sul suolo, ma questa visione porta con sé risvolti positivi sulla sicurezza dei futuri fruitori della ciclopedonale e degli utenti del Centro Diurno».

Per quanto riguarda gli utenti del Centro, Viriglio Benzi sottolinea infine che «da anni si trovano ad attraversare la Statale dalla fermata delle Autolinee Varesine in assenza di segnaletica che indichi l’attraversamento dei pedoni».

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Porto Ceresio | 16 Giugno 2025

Porto Ceresio, cura del territorio: quattro domande per il sindaco

Tre interrogazioni e una interpellanza firmate dal gruppo Comunità Attiva per la prossima assemblea cittadina. I temi: tutela della fauna di lago, pulizia dei reticoli idrici, rischio frane

Porto Ceresio | 28 Maggio 2025

Porto Ceresio, da “Comunità Attiva” arrivano proposte per l’ambiente

Piantine per le famiglie dei nuovi nati, tutela della fauna del lago e un progetto per riordinare le aree boschive. La minoranza presenterà i temi in consiglio comunale nella seduta di giovedì

Porto Ceresio | 12 Ottobre 2021

Porto Ceresio, “Servizi igienici in stazione chiusi da settimane: qual è il motivo?”

Il neo-consigliere comunale Virgilio Benzi (“Comunità Attiva”), si rivolge a RFI: “Attendiamo che vengano riaperti. Inoltre, si nota un inizio di poca cura”

Porto Ceresio | 5 Ottobre 2021

Porto Ceresio, le urne premiano Marco Prestifilippo

L'ex vicesindaco della giunta Santi è il nuovo primo cittadino. A "Porto Ceresio ON" 841 voti: "Vittoria di squadra. Ora ristabiliamo la normalità"

Porto Ceresio | 1 Ottobre 2021

Elezioni a Porto Ceresio, quattro domande al candidato sindaco Virgilio Benzi

Ambiente, sicurezza e manutenzioni e vita sociale del paese fra i temi toccati dall’aspirante primo cittadino alla vigilia delle elezioni. Ecco l’intervista

Porto Ceresio | 30 Settembre 2021

Elezioni a Porto Ceresio, Benzi replica a Santi: “Non siamo spalla di nessuno, corriamo per vincere”

Il candidato sindaco della lista “Comunità Attiva” risponde alle affermazioni dell’ex sindaca: “Crisi prodotta dal fallimento del progetto suo e del suo vice”

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127