Laveno Mombello | 26 Ottobre 2025

Laveno, percorsi sensoriali per un museo accessibile a tutti

Il MIDeC lancia "Touching Stories... Hands on Memory". Un nuovo allestimento consentirà alle persone con disabilità visive, uditive e cognitive di scoprire una collezione che racconta il territorio

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il MIDeC, Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello, presenta “Touching Stories… Hands on Memory”, un progetto innovativo che unisce memoria, design e accessibilità. Il progetto, sostenuto dalla Regione Lombardia,  nasce con l’obiettivo di rinnovare il racconto del museo e di rendere la collezione ceramica di Laveno Mombello più vicina, leggibile e accessibile a tutti.

Attraverso alcuni oggetti simbolici, selezionati per il loro valore artistico e identitario, il percorso offrirà una narrazione multisensoriale capace di intrecciare storia, creatività e territorio, aprendo la collezione a un dialogo vivo tra passato e presente, tra comunità locale e pubblico internazionale.

Il nuovo allestimento sarà accompagnato da tavole visivo-tattili multisensoriali, sistemi da remoto per l’orientamento autonomo, contenuti audio e video in più lingue, fra cui la LIS, linguaggio gestuale dedicato agli ipo o non udenti, e cartoline tattili pensate per prolungare l’esperienza della visita oltre il museo.

Tutti i dispositivi sono progettati secondo i principi del “Design for All”, per favorire un’esperienza inclusiva, accessibile e coinvolgente per persone con disabilità visive, uditive o cognitive, ma anche per il pubblico generale.

Un’occasione per sperimentare la materia e ritrovare, attraverso il gesto delle mani, il legame profondo tra creazione e memoria, come dichiarato dall’assessore alla Cultura Alice Gomiero: “Siamo orgogliosi di presentare ‘Touching Stories… Hands on Memory’ al MIDeC, un progetto che non è solo un rinnovamento espositivo, ma una vera e propria dichiarazione di intenti. Rendere la nostra preziosa collezione ceramica più vicina, leggibile e accessibile a tutti, come recita l’obiettivo del progetto, significa affermare che la cultura è un patrimonio condiviso e un diritto universale. Grazie al sostegno di Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2025, stiamo trasformando il MIDeC in un museo sempre più aperto e inclusivo, dove la memoria, il dialogo e la creatività si toccano letteralmente.”

L’iniziativa del Comune di Laveno Mombello, grazie anche alla nuova conservatrice, si inserisce nel quadro delle azioni di valorizzazione culturale promosse da Regione Lombardia in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, contribuendo a diffondere i valori dell’accessibilità e della partecipazione anche nel campo del design e dei musei.

