A Luino e Orino due sportelli ME-TE per supporto e orientamento a famiglie con disabilità

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All’interno della nuova annualità del progetto di ME-TE Centro per la Famiglia in evoluzione – finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria – sono previsti due nuovi sportelli che integrano l’offerta della rete territoriale fatta di spazi di ascolto e di orientamento per le famiglie. Si tratta di due importanti punti di riferimento, gli Spoke, dedicati specificamente al sostegno e all’orientamento delle famiglie con persone con disabilità.

Queste nuove aperture dello Sportello di Accoglienza, Supporto e Informazione per famiglie/caregiver di persone con disabilità mirano a offrire un supporto concreto e specializzato, capillarizzando l’intervento sul territorio degli Ambiti di Cittiglio e Luino.

Questi due punti spoke saranno attivi a Luino, presso la sede del Centro Diurno Disabili di via don Folli, e a Orino, presso lo sportello della fondazione Xénia nella Biblioteca Comunale.

Rivolti alle famiglie nel cui nucleo sia presente una persona con disabilità, grazie agli operatori presenti, potranno offrire un primo ascolto qualificato, raccogliendo le richieste e i bisogni e facilitando la costruzione di risposte personalizzate.

In particolare, per quelle famiglie nel cui nucleo è presente una persona adulta con disabilità, l’attività degli sportelli è volta ad orientare ed informare nello specifico i familiari nella fase di riflessione e progettazione del futuro della persona cara (“Dopo di Noi”).

I due sportelli si propongono come un luogo in cui i familiari si possono avvalere del sostegno dell’operatore nell’individuare la possibilità di separazione e/o di una maggiore indipendenza, pur parziale, del figlio o del parente e di orientare la richiesta verso le opportunità e le risorse presenti sul territorio (enti, Anffas, cooperative sociali, servizi specialistici, professionisti privati, volontariato, ecc..).

In questo senso, qualora le intenzionalità del nucleo si rivolgano alla ricerca di alternative esterne al nucleo stesso, a partire da fasi di sollievo, sarà funzione dell’operatore indirizzare le singole domande verso le offerte dislocate sul territorio che attivano percorsi d’accompagnamento per l’uscita dal nucleo d’origine.

Elemento fondamentale dell’attività di sportello sarà l’accoglienza nell’ascolto diretto del familiare in riferimento dell’emergere dei suoi bisogni, ansie, aspettative, desideri. La prima fase d’apertura sarà quindi significativa per mettere in comune delle storie e delle domande che ci accompagnano quotidianamente e condividerle.

Lo spazio è pensato come luogo che riconosca la fatica d’essere genitori/caregiver e li sostenga nel pensare il futuro dei figli/parenti quando loro non ci saranno più o non potranno più esserci con la stessa forza e l’energia protratta negli anni passati.

L’intento è quello anche di mettere in comunicazione le diverse voci e figure delle istituzioni e dei servizi con i familiari affinché si possa costruire il migliore progetto di vita per la persona fragile. È indispensabile relazionarsi per accompagnare la persona a responsabilizzarsi e trovare la soluzione che le si addice maggiormente, anche scoprendo talvolta inaspettate risorse interne e/o esterne.

«L’apertura di questi due nuovi sportelli che annunciamo oggi, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, è un passo concreto verso una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni delle famiglie che vivono la quotidianità della disabilità. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare la rete territoriale, garantendo ascolto qualificato, orientamento e un accompagnamento reale nella costruzione di progetti di vita personalizzati», conclude l’assessore alle Politiche Sociali della Comunità Montana Valli del Verbano Emilio Ballinari.

Dettagli e contatti dei due sportelli:

LUINO, presso la sede del Centro Diurno Disabili (CDD) Via don P. Folli, 2-Luino

Venerdì 9.00-11.00

0332 53 61 36 – centrofamigliamete@comune.luino.va.it