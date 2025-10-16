Luino | 16 Ottobre 2025

Luino, Gener(a)zione First: un laboratorio teatrale per over 65 all’insegna della condivisione

Il progetto “Un ponte verso l’inclusione” promuove la socializzazione degli anziani di Luino con laboratori teatrali e narrazioni ai bambini, grazie alla CRI di Luino e Valli e Teatro Periferico

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Il 30 ottobre prenderà il via a Creva, frazione di Luino, il laboratorio teatrale Gener(a)zione First, inserito nel progetto Un ponte verso l’inclusione, finalizzato a contrastare le solitudini involontarie degli anziani. Il percorso artistico mira a promuovere una comunicazione efficace e momenti di scambio tra persone over 65 residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Luino.

Il laboratorio è curato da Teatro Periferico, realtà professionistica con sede a Cassano Valcuvia, attiva da 15 anni nell’Alto Varesotto. La conduzione sarà affidata a Dario Villa, attore con lunga esperienza nella conduzione di laboratori teatrali con giovani, adulti e persone con disabilità.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di iniziative volte a favorire l’inclusione sociale degli anziani. Come riportato nelle scorse settimane, il progetto “Un ponte verso l’inclusione” è finanziato da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con ATS Insubria, con l’obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo e il benessere sociale degli anziani. La Croce Rossa Italiana Comitato di Luino e Valli è il capofila del progetto, che vede la partecipazione anche di San Martino Società Cooperativa Sociale.

Il laboratorio si concentrerà sulla valorizzazione del ruolo degli anziani e sul dialogo intergenerazionale. I partecipanti saranno guidati nella creazione e narrazione di una fiaba, che sarà successivamente proposta ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, favorendo così l’alleanza tra generazioni e il momento rituale del racconto.

Gli incontri si terranno ogni giovedì dalle 15:00 alle 17:00 presso la Sala Tolini in via Moncucco 10 a Creva (Luino), nelle seguenti date: 30 ottobre, 13 e 27 novembre, 11 dicembre, 8, 15, 22 e 29 gennaio, 5, 12, 19 e 26 febbraio, 5, 12 e 19 marzo.

Per partecipare alle attività è necessario registrarsi cliccando qui, lasciando i propri dati anagrafici e poche informazioni utili all’organizzazione. La procedura è semplice e immediata, così da rendere l’accesso aperto a chiunque voglia mettersi in gioco in questo percorso di inclusione.

Per avere ulteriori dettagli o richiedere chiarimenti è possibile scrivere una mail a unponteversolinclusione@criluino.it oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 320 2291094. «“Un ponte verso l’inclusione” vuole così diventare uno spazio di incontro e sostegno, dove ogni anziano possa sentirsi parte attiva della comunità e vivere appieno il valore delle relazioni», conclude Gentilini.

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