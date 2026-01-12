“Gavirate Comunità Amica delle Persone con Demenza”: al via gli incontri intergenerazionali

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La Comunità Montana Valli del Verbano, in qualità di ente capofila di “Me-Te – Centro per la Famiglia in Evoluzione”, promuove, in partnership con l’associazione Progetto Rughe e con la collaborazione della scuola secondaria di primo grado di Gavirate e della Parrocchia di Gavirate, un ciclo di incontri intergenerazionali nell’ambito dell’iniziativa “Gavirate Comunità Amica delle Persone con Demenza”.

L’attività è gratuita e rientra nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia”, finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite Regione Lombardia e in collaborazione con ATS Insubria.

In accordo con l’istituto scolastico di Gavirate, gli incontri sono stati pensati per offrire agli studenti di cinque classi seconde un’esperienza di primo volontariato, favorendo momenti di condivisione e servizio insieme a una trentina di anziani che frequentano gli Atelier di Progetto Rughe.

Gli incontri, che saranno condotti dal personale educativo di Progetto Rughe con il supporto di volontari dell’associazione stessa, saranno quindi orientati a stimolare la relazione interpersonale, la disponibilità all’aiuto e al servizio e il dialogo tra generazioni.

Il tutto con l’obiettivo generale di promuovere la coesione intergenerazionale attraverso il coinvolgimento diretto e attivo degli studenti nel volontariato, il rafforzamento delle relazioni tra giovani e anziani e la creazione di momenti distensivi ed emotivamente significativi per tutti i partecipanti.

Gli incontri si svolgeranno tra il 14 gennaio e l’11 febbraio presso l’oratorio di Gavirate, con attività condivise che comprendono ginnastica dolce, giochi, musicoterapia, momenti musicali e una pausa conviviale durante la quale i ragazzi verranno coinvolti nel servizio della merenda e invitati a sedersi e a condividere con gli anziani qualche momento di chiacchiera.

L’iniziativa, che potrà essere riproposta coinvolgendo nuovi gruppi classe e di anziani, conferma l’impegno della Comunità Montana Valli del Verbano e delle realtà che collaborano con l’Ente in progetti come questo nel sostenere comunità inclusive, solidali e attente al valore delle relazioni tra le generazioni.

Per maggiori informazioni su “Me-Te – Centro per la Famiglia in Evoluzione”: https://vallidelverbano.va.it/me-te-centro-per-la-famiglia-in-evoluzione/