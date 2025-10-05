Luino, al via “Un ponte verso l’inclusione”: incontri e laboratori per gli anziani con la CRI

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Un ponte verso l’inclusione è il nuovo progetto della Croce Rossa di Luino e Valli, nato all’interno del programma per l’invecchiamento attivo promosso e finanziato da Regione Lombardia, in collaborazione con ATS Insubria. L’iniziativa ha un obiettivo chiaro e prezioso: accompagnare le persone anziane a vivere pienamente la propria età, valorizzando la loro esperienza, coltivando legami e partecipando in modo attivo alla vita sociale, culturale ed economica della comunità.

«Il progetto non si limita a proporre attività ricreative, ma mira a costruire un percorso di crescita condivisa – racconta il presidente Luca Gentilini -. Sono previsti incontri, laboratori e momenti di socialità dove gli anziani non solo riceveranno supporto, ma potranno a loro volta contribuire con la propria esperienza e disponibilità. L’intento è ricucire quel tessuto umano che la solitudine spesso spezza in silenzio, restituendo valore e centralità alla persona».

Un aspetto rilevante è l’attivazione di un servizio di Assistenza Leggera e Inclusione al domicilio, dedicato agli anziani soli segnalati dai Servizi Sociali. Questo supporto, già avviato dallo scorso mese di giugno, rappresenta un aiuto concreto per chi vive situazioni di fragilità e isolamento, integrando così le attività laboratoriali con un’attenzione quotidiana alle esigenze personali.

Il progetto entra ora nel vivo con un calendario di iniziative che prenderanno il via il prossimo 30 ottobre e accompagneranno i partecipanti fino al 2026. Tre i laboratori inaugurali previsti, ognuno con un approccio specifico per favorire inclusione e benessere. Il primo è il laboratorio teatrale “Gener(a)zione First”, che proporrà un percorso artistico dedicato alla comunicazione efficace e allo scambio intergenerazionale, con appuntamenti all’oratorio di Luino.

Il secondo laboratorio, “Movimento e Benessere”, sarà invece dedicato all’attività fisica dolce e all’invecchiamento attivo in salute. Gli incontri si terranno presso la Palestra della Fondazione Mons. Gerolamo Comi di Luino, e saranno strutturati per migliorare la mobilità e il benessere fisico delle persone coinvolte.

Il terzo percorso sarà dedicato a “Alimentazione e Salute”, con attività pratiche in cucina, ricette e degustazioni guidate da uno specialista dietologo. Gli incontri, che si svolgeranno presso l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, in viale Rimembranze a Luino metteranno al centro la consapevolezza alimentare e l’importanza di uno stile di vita sano, con la possibilità di sperimentare piatti equilibrati e gustosi.

Per partecipare alle attività è necessario registrarsi cliccando qui, lasciando i propri dati anagrafici e poche informazioni utili all’organizzazione. La procedura è semplice e immediata, così da rendere l’accesso aperto a chiunque voglia mettersi in gioco in questo percorso di inclusione.

Per avere ulteriori dettagli o richiedere chiarimenti è possibile scrivere una mail a unponteversolinclusione@criluino.it oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 320 2291094. «“Un ponte verso l’inclusione” vuole così diventare uno spazio di incontro e sostegno, dove ogni anziano possa sentirsi parte attiva della comunità e vivere appieno il valore delle relazioni», conclude Gentilini.