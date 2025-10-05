Il vento scaccia le nubi, nel Varesotto arrivano le “ottobrate”

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(da www.varesenoi.it) Si apre una fase di tempo mite e soleggiato per il Varesotto. La conferma arriva dal bollettino di oggi, domenica 5 ottobre, del Centro Geofisico Prealpino: «La perturbazione che ha portato piogge nella notte si sposta velocemente verso Est. Già all’alba il vento da Nord ha raggiunto la Lombardia Occidentale. Settimana prossima torna ad esapandersi l’anticilone atlantico che garantirà giornate soleggiate e miti» si legge nelle previsioni, che di fatto annunciano l’arrivo delle classiche “ottobrate”.

Oggi, domenica 5 ottobre, avremo quindi «cielo sereno o poco nuvoloso. Già limpido e ventilato da Nord all’alba sul Verbano e il Lario. Ancora residue piogge sul Mantovano in mattina. Favonio a tratti fino in pianura. Temperature massime in aumento» con valori che potranno superare i 20 gradi.

Domani, lunedì, «esaurimento del vento. Ben soleggiato. Temperature massime in calo, ma sempre mite durante il giorno. Foschia in serata sulla pianura» mentre martedì ancora «soleggiato. Qualche nuvola sulle creste alpine. Asciutto. Temperature massime senza variazioni, mite durante il giorno» con massime intorno ai 21 gradi.

La situazione non muterà nei giorni successivi: «Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre: soleggiato con qualche nuvola. Temperature massime senza variazioni, mite» scrivono ancora dal Centro Geofisico Prelapino.