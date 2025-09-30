Luino | 30 Settembre 2025

Luino, il sindaco Bianchi scrive al Prefetto: «Intervenire per i lavori del sottopassaggio»

Il primo cittadino chiede al Prefetto Pasquariello di sollecitare RFI: fondi stanziati e lavori appaltati, ma il cantiere è fermo da anni con gravi disagi per la città

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Il sindaco di Luino, Enrico Bianchi, ha inviato una lettera ufficiale al Prefetto di Varese, il dottor Salvatore Pasquariello, per sollecitare un intervento diretto nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana in merito all’avvio dei lavori del sottopassaggio ferroviario in via Voldomino. Un’opera strategica, da tempo attesa, che rischia di restare ferma a tempo indeterminato nonostante i fondi già stanziati.

Il tema è stato affrontato anche nel consiglio comunale di ieri sera, a seguito della risposta data dall’assessore alla Viabilità, Ivan Martinelli, all’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza e capogruppo di “Azione civica di Luino e frazioni”, Furio Artoni, riguardante la sicurezza della viabilità in Via XXV Aprile.

«Le invio (al prefetto di Varese, ndr) in allegato un elenco dettagliato delle attività intraprese a partire dal 2013 nell’ambito degli interventi per il potenziamento della rete ferroviaria»”, scrive Bianchi, ricordando che il progetto affonda le radici nel Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con DCR n. X/78 del 9 luglio 2013 e successivamente aggiornato con vari accordi tra Regione Lombardia, Provincia di Varese e RFI.

L’investimento complessivo per l’intervento ammonta a oltre 42 milioni di euro, con un contributo di 21,8 milioni da parte della Regione Lombardia e di 20,3 milioni a carico di Rete Ferroviaria Italiana. «Gli interventi in oggetto, per la quota parte di RFI, sono finanziati in Contratto di Programma 2022/2026», sottolinea il sindaco nella sua comunicazione.

Il primo cittadino evidenzia però come la situazione sia ormai divenuta insostenibile. «L’intensificazione del traffico merci sulla linea Bellinzona-Sesto Calende e Bellinzona-Gallarate provoca la chiusura del passaggio a livello sulla via Voldomino, creando di fatto una separazione continua tra le due parti della città», si legge nella lettera. A ciò si aggiunge un cantiere fermo da mesi che, pur occupando vaste aree del territorio urbano, non mostra segni di avanzamento.

«Le diverse sollecitazioni degli uffici comunali e del sindaco non hanno portato ad alcun risultato se non risposte vaghe e incerte», prosegue Bianchi, lamentando la mancanza di concretezza da parte degli enti coinvolti.

A supporto della richiesta si è mosso anche l’Onorevole Andrea Pellicini, che ha portato la questione in Parlamento con un’interrogazione al Ministero delle Infrastrutture durante il Question Time. Tuttavia, ad oggi, né dal Ministero né da RFI sono giunte risposte ufficiali.

Per il sindaco di Luino la situazione ha superato i limiti della tollerabilità: «Il disagio si protrae da lungo tempo e, pur essendo già stanziati i fondi e appaltati i lavori, non si intravede nessuna azione da parte di RFI». Da qui l’appello al Prefetto Pasquariello perché intervenga con urgenza per sbloccare l’impasse.

La chiusura definitiva del cantiere, inoltre, è condizione necessaria per completare la riqualificazione dell’area ex Visnova, altro progetto strategico per il futuro di Luino. «La situazione, oltre a essere paradossale, sta creando grossi disagi alla città e impedisce la conclusione del Piano Attuativo», conclude Bianchi.

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