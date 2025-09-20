Vco | 20 Settembre 2025

27 fungiatt soccorsi in Piemonte in meno di 20 giorni. Molti in Ossola

I dati del Soccorso alpino dall'inizio di settembre a oggi. Dieci incidenti sono stati causati da cadute. I consigli utili per chi si reca in montagna

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(Dal sito www.vconews.it) Dall’inizio di settembre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno già recuperato 27 cercatori di funghi dispersi o infortunati, di cui 3 deceduti, nel territorio montano regionale. La maggior parte in territorio ossolano.

Il dato in sé non è allarmante se consideriamo che complessivamente erano stati recuperati 61 fungaioli nel 2024 e 97 nel 2023, ma è un monito per tutti gli appassionati di micologia che nel corso dell’autunno si cimenteranno nella cerca.

Se analizziamo i motivi che hanno provocato gli incidenti, si osserva che 10 di essi sono stati causati da cadute o scivolate, 3 da perdita di orientamento e 3 per problemi fisici legati a stanchezza o malori.

Uno degli aspetti più determinanti nella prevenzione è l’utilizzo di calzature idonee all’attività, cioè scarponi da montagna al posto degli stivali di gomma per ridurre più possibile il rischio di scivolate. Per limitare le perdite di orientamento può essere utile impiegare la tecnologia gps e, soprattutto, comunicare con precisione a qualcuno l’area in cui ci si vuole recare anche per aiutare i soccorritori in caso di operazioni di ricerca dispersi. Infine, in virtù dell’aumento dell’età media dei cercatori di funghi, è opportuno commisurare lo sforzo fisico alle proprie condizioni fisiche generali e di allenamento.

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