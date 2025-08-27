Italia | 27 Agosto 2025

Scuole di montagna, il TAR stoppa l’accorpamento

Il Tribunale amministrativo respinge l’aggregazione tra istituti in provincia di Rieti. Uncem: “Non servono battaglie nei tribunali, ma un progetto vero"

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Dal sito www.vconews.it) Una nuova sentenza rafforza la tutela delle scuole di montagna. Dopo la decisione del Consiglio di Stato dello scorso maggio, che stabiliva come i plessi montani possano essere chiusi solo in casi del tutto eccezionali, arriva ora il pronunciamento del TAR Lazio, favorevole ai Comuni di Torricella in Sabina e Rocca Sinibalda.

Il ricorso riguardava il piano di riorganizzazione scolastica predisposto dal Ministero e dalla Regione Lazio, che prevedeva l’accorpamento dell’Istituto comprensivo “Marco Polo” di Torricella in Sabina (292 alunni) con l’Istituto comprensivo “Ferruccio Ulivi” di Poggio Moiano (860 alunni). Il TAR ha accolto le ragioni dei Comuni, sottolineando come la Regione non avesse fornito agli enti locali criteri chiari per l’individuazione degli istituti da unire.

È un segnale importante – commenta Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, che conferma la necessità di salvaguardare le specificità delle scuole nei Comuni montani, nelle piccole isole e nei territori con particolari caratteristiche linguistiche – Ma non possiamo ridurre tutto a un tira e molla nelle aule dei tribunali: serve che la politica si assuma le proprie responsabilità”.

Bussone rilancia quindi l’appello al ministro dell’Istruzione Valditara: “Abbiamo chiesto più volte un tavolo serio con Ministero, Indire e Uncem. Non basta tagliare, dire che mancano studenti, risorse o insegnanti. La scuola di montagna ha bisogno di una visione per il futuro delle Alpi e degli Appennini”.

Per Uncem, la sentenza rappresenta un passo avanti, ma deve aprire a una strategia nazionale: “Non servono battaglie legali – conclude Bussone – ma una vera organizzazione della scuola di domani, capace di tenere vive comunità e territori montani”.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Verbano Cusio Ossola | 30 Giugno 2025

Vco, Google “cancella” le scuole di Bée: il caso diventa nazionale

Nelle indicazioni di Google Maps il plesso viene indicato come "chiuso definitivamente", e ciò potrebbe aver influito sulle poche iscrizioni. Il Corriere della Sera si occupa della vicenda

Italia | 25 Giugno 2025

L’appello al ministro dell’Istruzione: «Salviamo le scuole di montagna»

L'Uncem a Valditara: «Serve una riforma vera per garantire il diritto allo studio”. Il Consiglio di Stato ha stabilito che si può ricorrere alle chiusure solo in casi eccezionali

Lombardia | 13 Marzo 2022

Valorizzazione delle zone montane, «Ddl fondamentale per scongiurare lo spopolamento»

La soddisfazione dell’assessore Sertori per l’approvazione del disegno di legge che prevede diverse misure: «Aiuto effettivo ai servizi per valorizzarne il potenziale»

Mesenzana | 22 Novembre 2021

Mesenzana, Istituto “D. Zuretti”: scuole di montagna, opportunità e sfide per il futuro

A fare il punto della situazione è la dirigente scolastica Katia Fiocchetta: "Una scuola diffusa, un ambiente di apprendimento che ci porta ad affrontare ogni sfida"

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com