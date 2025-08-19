Temporali in arrivo sull’alto Varesotto

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Maltempo in arrivo sull’alto Varesotto, scatta l’allerta arancione (rischio moderato) per i temporali.

«Nel corso del pomeriggio probabile sviluppo di locali rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e Appennino, con possibile interessamento anche dei settori di Pianura sud-occidentali», fa sapere il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia nel diramare il bollettino di allerta della Protezione civile.

L’instabilità aumenterà ulteriormente in serata sulla zona prealpina, «con probabili rovesci e temporali, localmente intensi», che proseguiranno poi nel corso della notte su mercoledì.

I fenomeni temporaleschi continueranno nella giornata di domani con «precipitazioni localmente molto forti e persistenti» sulle Prealpi. «Tra Appennino e Bassa Pianura saranno possibili anche grandinate di piccole-medie dimensioni e violente raffiche di vento». (Foto di copertina: Francesco Muzzopappa)