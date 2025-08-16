Curiglia con Monteviasco | 16 Agosto 2025

Ferragosto da record a Monteviasco, con la funivia è subito pienone

Il borgo torna a vivere con turisti e famiglie grazie al nuovo impianto, riaperto dopo l'isolamento durato 7 anni. Parcheggi pieni, ristori esauriti, convivialità e natura protagoniste della giornata

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(da Varesenoi.it) Primo Ferragosto dopo sette anni di chiusura per la funivia di Monteviasco: ed è subito pienone. In tanti, nella giornata di ieri, hanno scelto il suggestivo borgo dell’Alto Varesotto per trascorrere la festa più sentita dell’estate. Un’occasione speciale vista la riapertura dell’impianto di risalita di Curiglia, chiuso nel novembre del 2018 in seguito a tragico incidente sul lavoro e riaperto, dopo i lavori di adeguamento e miglioramento, domenica scorsa.

La funivia rappresenta un collegamento essenziale fra la località Ponte di Piero e la frazione di Monteviasco, non raggiungibile da strade ma solo da una mulattiera. Per questo i sette anni trascorsi sono stati particolarmente duri per il borgo, tenuto in vita dal sacrificio e dalla passione di tante persone, istituzioni e dall’Arma dei carabinieri, che hanno garantito il collegamento essenziale con il resto del mondo.

Ieri, in occasione del Ferragosto, Monteviasco è tornata a vivere pienamente, con tantissimi turisti che hanno raggiunto i boschi della zona servendosi del nuovo impianto. A testimoniare il tutto esaurito le tante auto posteggiate a valle, quante non se ne vedevano da tempo: il parcheggio era già pieno alle 10 del mattino mentre i punti di ristoro hanno registrato il pieno di prenotazione e in tanti si sono concessi un pic nic all’aperto o una passeggiata nei boschi per sfuggire alla canicola del fondovalle.

 Il servizio di trasporto, ripartito domenica 10 agosto dalle ore 9 alle 18, sarà portato gradualmente a una frequenza di apertura di 6 giorni su 7 alla settimana. Questo in una prima fase di rilancio del servizio e di promozione della destinazione, senza precludere la possibilità di ulteriori estensioni di orario, anticipando l’inizio del servizio per gli escursionisti e estendendolo verso le ore serali, su una copertura su tutti i giorni della settimana, compatibilmente con le norme.

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