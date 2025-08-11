Lavena Ponte Tresa | 11 Agosto 2025

Difesa del suolo, al via i lavori per il canale scolmatore a monte di Lavena

Grazie a 500mila euro di Regione, il progetto approvato due anni fa vedrà la luce nei prossimi mesi: un passo importante per tutelare l’abitato e i cittadini

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sono ufficialmente iniziati, negli scorsi giorni, i lavori per la realizzazione del nuovo canale scolmatore a monte di Lavena, un’opera strategica per la difesa del suolo e la sicurezza idraulica dell’abitato.

L’intervento, finanziato da Regione Lombardia con uno stanziamento di 500mila euro, nasce a seguito della grave alluvione del giugno 2020, che provocò ingenti danni a numerose abitazioni e attività di Lavena Ponte Tresa. Come sottolineato dal sindaco Massimo Mastromarino, il progetto ha l’obiettivo di aumentare la sezione idraulica del torrente Lavena e ridurre sensibilmente il rischio di allagamenti che negli ultimi anni ha interessato la zona.

Il nuovo canale scolmatore sarà realizzato, come detto, a monte dell’abitato e avrà la funzione di raccogliere le acque provenienti dai diversi rami del torrente Cassina (in via Pianazzo) e dello stesso torrente Lavena, convogliandole in maniera controllata verso valle e, da lì, verso il Ceresio.

Il progetto, approvato a fine febbraio 2023, rappresenta uno degli interventi più rilevanti messi in campo in questi ultimi cinque anni dall’amministrazione comunale per contrastare il dissesto idrogeologico. Negli ultimi anni, infatti, Lavena Ponte Tresa – come molti altri centri dell’alto Varesotto – ha dovuto fare i conti con eventi meteorologici sempre più intensi e improvvisi, mettendo a punto progetti per mitigare il rischio o intervenire laddove si è reso necessrio.

Nei prossimi mesi, con l’avanzamento del cantiere, fa sapere Mastromarino, l’amministrazione comunale organizzerà una visita aperta a tutta la cittadinanza, per mostrare ancora più da vicino l’importanza dell’opera nella protezione del territorio.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Lavena Ponte Tresa | 27 Gennaio 2026

Lavena Ponte Tresa, in sei anni investiti due milioni di euro per la difesa del suolo

Diversi gli interventi attuati dall’amministrazione dopo il violento nubifragio del giugno 2020 che allagò parte del paese. Sabato mattina la visita pubblica al cantiere del nuovo canale scolmatore

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com