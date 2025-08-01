Torna “LuinoInFesta” tra strade chiuse, gonfiabili, concerti, mercatini e tanta musica

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Dopo la partecipatissima serata di inizio luglio, LuinoInFesta torna sabato 2 agosto per un nuovo appuntamento all’insegna del divertimento, della musica e della condivisione. L’evento si svolgerà nel cuore della città dalle 18:00 alle 24:00, con un programma ricco di attività pensate per tutte le fasce d’età, tra novità e ritorni molto attesi.

Come nella precedente edizione, alcune vie del centro verranno chiuse al traffico e completamente pedonalizzate per l’occasione: si tratta di via XV Agosto, via Veneto e il tratto finale di via Sereni. In queste zone il pubblico potrà passeggiare liberamente tra musica, spettacoli, giochi, bancarelle e punti ristoro.

In via XV Agosto torneranno i gonfiabili gratuiti per i più piccoli, disponibili dalle 18:00 fino a mezzanotte. L’accesso sarà libero, ma chi lo desidera potrà lasciare una donazione a favore dell’oratorio di Luino. Accanto ai giochi, sarà di nuovo presente il calcio balilla umano, con la possibilità di iscriversi al torneo online cliccando qui per i dettagli.

La serata sarà accompagnata da tanta musica dal vivo e dj set sparsi in diverse aree del centro. Nel parcheggio dell’ex Svit, accanto a via Veneto, si terrà il concerto gratuito degli Asilo Republic, band tributo a Vasco Rossi che porterà sul palco i grandi classici del rocker di Zocca. Saranno attivi anche tre dj set dislocati in via XV Agosto, in via Sereni e nella parte alta di via Veneto, per creare un’atmosfera coinvolgente e dinamica in ogni angolo della città.

Lungo le vie centrali saranno presenti numerosi mercatini artigianali e hobbistici, insieme a stand di produttori locali ed esposizioni di auto d’epoca e Abarth, per la gioia degli appassionati di motori e collezionismo. Un’occasione per scoprire curiosità e prodotti tipici del territorio, valorizzando le realtà locali.

Anche il lungolago sarà animato da spettacoli e musica. Nell’area esterna di Palazzo Verbania si esibirà il duo musicale ‘The Men in Black’, composto da Renato Furigo e Mauro Guarneri, con uno spettacolo tra canzoni e teatro. Durante la performance sarà possibile sostenere la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con una libera offerta. In piazza Libertà spazio invece alla Colored Swing Band, formazione composta da quindici elementi che proporrà brani swing da ascoltare e ballare.

Durante la serata i negozi del centro saranno aperti con saldi estivi, offrendo l’occasione perfetta per un po’ di shopping scontato sotto le stelle. LuinoInFesta si conferma un evento capace di unire cultura, divertimento, musica e solidarietà, contribuendo a vivacizzare le serate estive in città.