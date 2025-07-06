Luino | 6 Luglio 2025

Notte di festa a Luino: bagno di folla in centro tra musica, gonfiabili e saldi

Grande partecipazione per la serata organizzata in centro a Luino: tra via Sereni, via XV Agosto e via Vittorio Veneto un lungo serpentone di famiglie, giovani e curiosi, «É stato un successo»

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Un’atmosfera gioiosa, piena di colori, musica e sorrisi ha avvolto il centro di Luino nella serata di ieri, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il cuore pulsante dell’evento si è esteso lungo via Sereni, via XV Agosto e via Vittorio Veneto, completamente chiuse al traffico per l’occasione, dove una vera e propria fiumana di gente ha preso parte a una manifestazione capace di conquistare tutti: dai bambini agli adulti.

A richiamare l’attenzione sono stati i gonfiabili allestiti lungo le vie del centro, su cui i più piccoli si sono scatenati per ore tra salti e risate, mentre genitori e nonni si godevano una serata serena, passeggiando tra le bancarelle. Musica, esibizioni dal vivo, profumi di sfiozisità per cena e un’organizzazione impeccabile hanno reso l’intera manifestazione un successo che ha superato ogni aspettativa.

Già nelle prime ore della serata, il flusso di persone ha reso evidente quanto l’appuntamento fosse atteso. Il numero di partecipanti è cresciuto rapidamente, rendendo quasi difficile camminare tra via Vittorio Veneto e via XV Agosto subito dopo l’ora di cena, complice la presenza di famiglie, comitive di giovani e turisti attratti dalle luci e dai suoni della festa.

Il ritmo della musica ha accompagnato i visitatori fino a tarda sera. Dalle del dj set, tra cui il Lido Reunion, ogni angolo della città è stato animato da un entusiasmo contagioso. Le bancarelle hanno offerto di tutto: dolci, salato, artigianato, prodotti tipici e giochi per i più piccoli. Il pubblico si è dimostrato partecipe e rispettoso, contribuendo a creare un clima sicuro e sereno per tutti.

Grande soddisfazione è stata espressa dal gruppo Luinoinfesta, promotore della serata, che ha voluto ringraziare pubblicamente i presenti: «Siamo felici e orgogliosi della risposta ricevuta. Il successo di questa serata è merito di tutti: cittadini, visitatori, commercianti, volontari, forze dell’ordine e collaboratori. È stato un lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti».

L’entusiasmo per l’ottima riuscita ha già portato gli organizzatori a pensare alla prossima data. «Vi aspettiamo tutti sabato 2 agosto per un nuovo evento ricco di sorprese», annunciano da Luinoinfesta, sottolineando la volontà di rendere queste serate estive una tradizione per la città di Luino, capace di coinvolgere ogni generazione in un clima di festa autentica. Ora l’appuntamento è per inizio agosto, con la promessa di nuove emozioni, divertimento e aggregazione per un’estate tutta da vivere sotto le stelle luinesi.

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