Tassa sulla salute, «Ora la parola torni ai frontalieri»

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A seguito dell’incontro tra le organizzazioni sindacali italiane dei frontalieri e l’assessorato ai rapporti con la Confederazione Elvetica di Regione Lombardia, del 22 luglio scorso, sul tema della cosiddetta tassa sulla salute da applicare ai vecchi frontalieri, introdotta con legge di bilancio 2024 e mai attuata, nel quale la Regione Lombardia ha comunicato la fase di definizione il decreto attuativo, i sindacati italiani e svizzeri si sono riuniti per definire il percorso da seguire delle prossime settimane.

In particolare, scrivono in una nota i responsabili nazionali e regionali delle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, UNIA, OCST, SYNA, VPOD e SINDYCOM, che confermano la propria contrarietà all’introduzione della tassa – «che determina, tra l’altro, la doppia imposizione sui redditi da lavoro dipendente» – verrà attivata entro il mese di settembre una fase di confronto con le lavoratrici e i lavoratori frontalieri attraverso assemblee territoriali.

Un confronto ritenuto urgente per la presa d’atto «dell’indisponibilità al ritiro del provvedimento, nonché ad un qualsivoglia intervento di modifica dell’imposizione fiscale volto a superare i limiti giuridici determinato dall’evidente profilo d’incostituzionalità, oltreché di equità del provvedimento, fatta eccezione per la disponibilità di destinare una parte del gettito ad un ipotetico, ma non meglio precisato, welfare di frontiera».

In attesa di conoscere gli orientamenti in merito delle altre Regioni (e Province autonome) coinvolte nel provvedimento (Piemonte, Valle D’Aosta e Alto Adige), le strutture nazionali di CGIL, CISL e UIL e le organizzazioni regionali di UNIA, OCST e SYNA hanno convocato per il prossimo 5 settembre alle 14.00, a Como, l’incontro dei quattro Consigli Sindacali interregionali (CSIR) di Piemonte-Valle D’Aosta-Rhone Alpes-Arco Lemanico, Ticino-Lombardia-Piemonte, Sondrio-Grigioni, Alpi Centrali per definire congiuntamente orientamenti e percorsi comuni e il calendario delle assemblee territoriali.