Varese | 17 Luglio 2025

Meteo: sole e clima estivo con oltre 30 gradi anche nel weekend. Rovesci? Solo in montagna

Forse solo lunedì aumenterà la possibilità di temporali sui rilievi: fino ad allora restiamo in piena estate con massime che raggiungeranno 32/33°C e minime tra 20 e 22 gradi

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(da Varesenoi.it) Il Centro Geofisico Prealpino prevede ancora tempo stabile oggi e domani, prima di un indebolimento dell’anticiclone nel fine settimana per l’avvicinamento di un’area depressionaria dalla Francia che porterà alcuni passaggi nuvolosi e qualche rovescio perlopiù sui rilievi.

Oggi, giovedì 17 luglio, cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la provincia e sulla Lombardia. Caldo estivo con massime tra 29 e 32 gradi. Domani, venerdì, prosegue il tempo stabile con solo qualche passaggio di nubi alte, specie in mattinata. Temperature senza variazioni rilevanti. MInima: 19/21°C. Massima: 30/33°C.

Sabato sempre in gran parte soleggiato ma con qualche passaggio nuvoloso nel pomeriggio soprattutto sulle Alpi dove potrebbe verificarsi qualche isolato rovescio o un breve temporale. Altrove asciutto. Temperature stabili con minime tra 19 e 22 gradi e massime tra 30 e 33 gradi.

Domenica sole prevalente seppur con passaggi nuvolosi irregolari accompagnati da locali rovesci pomeridiani perlopiù in montagna. Lunedì parzialmente soleggiato ma con nuvolosità irregolare. Probabile aumento della tendenza temporalesca sui rilievi.

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