Luino, rivoluzione viabilità in centro: definitivo il doppio senso in Corso XXV Aprile

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Da domani, venerdì 18 luglio, verrà attuato un importante cambiamento della viabilità luinese, infatti il tratto di Corso XXV Aprile, compreso tra piazza Risorgimento e via Vittorio Veneto, diventerà a doppio senso di circolazione, come già avviene durante le giornate di mercato,

Infatti, con l’imminente fine dei lavori della rotatoria posta sul Corso XXV Aprile, all’intersezione con l’uscita dall’area di sosta “Ex Autolinee Varesine” e denominata “Rotonda della Resistenza” è stato possibile procedere alla modifica della circolazione di quella che è un’arteria fondamentale della viabilità luinese.

Il cambiamento non comporterà particolari stravolgimenti per gli automobilisti, in quanto questo tratto di strada veniva già percorso in entrambi i sensi di marcia nelle giornate di mercoledì, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale.

Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione, la via Vittorio Veneto sarà a senso unico anche nell’ultimo tratto che porta fino all’intersezione con Corso XXV Aprile.

Sebbene l’intersezione tra Via Vittorio Veneto e Corso XXV Aprile non sia una vera e propria rotatoria, ma bensì uno spartitraffico a forma di goccia, l’immissione nell’area di intersezione sarà regolata comunque come avviene nelle rotatorie, ovvero chi si immetterà dovrà dare la precedenza a sinistra.

La modifica viabilistica comporterà qualche tempo di adattamento e “rodaggio”, ma sarà funzionale all’uso del parcheggio delle Varesine e della nuova rotonda. Confidiamo nella disponibilità degli utenti ad accogliere una novità che potrà portare molti benefici e vantaggi, ancor di più quando sarà finalmente realizzato il sottopasso da Rfi che confluirà proprio nella nuova rotonda.