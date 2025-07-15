Lombardia | 15 Luglio 2025

Case di Comunità, in Lombardia il 65% delle strutture sono già attive

I dati forniti dalla Regione parlano di 142 strutture attive sulle 216 previste da PNRR e Piano regionale. Servizi obbligatori già presenti nell’oltre il 90% delle Case

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«Regione Lombardia ribadisce il proprio costante impegno per il potenziamento della sanità territoriale e per la piena attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR. Su un totale di 216 Case della Comunità previste dal PNRR e dal Piano regionale, ben 142 sono già attive. Questo significa che oltre il 65% delle strutture programmate è già a disposizione dei cittadini. Un risultato concreto ottenuto grazie alla strategia di attivazione progressiva dei servizi».

Lo comunica in una nota la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia evidenziando come «le notizie e i numeri diffusi in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli siano usati con evidente carattere strumentale e in modo difforme dalla realtà».

«I dati aggiornati a giugno 2025, frutto di un monitoraggio continuo e trasparente, pubblicati sul sito di Regione – prosegue la Nota – confermano un significativo avanzamento del progetto. Tale approccio consente di mettere immediatamente a disposizione dei cittadini i servizi essenziali, anche prima del completamento complessivo dei lavori infrastrutturali o del raggiungimento di tutti i requisiti a regime».

«Riguardo alla conformità ai requisiti ministeriali obbligatori (del DM 77/2022) è fondamentale distinguere tra la presenza dei servizi e la piena operatività h24/7. Le nostre rilevazioni mostrano, come segue percentuali elevate di attivazione per la maggior parte dei servizi obbligatori»:
– Punto Unico di Accesso (PUA): attivo nel 98,5% delle Case di Comunità (CdC) realizzate con i fondi del Programma Operativo Regionale (POR).
– Servizi Infermieristici: presenti nel 94,8% delle CdC POR.
– Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): attivi nel 96,3% delle CdC POR.
– Integrazione con i Servizi Sociali: raggiunta nel 96,3% delle CdC POR.
– Partecipazione della Comunità: garantita nel 97,0% delle CdC POR.
– Punto Prelievi: Attivo nel 68,1% delle CdC POR.
– Servizi Diagnostici di Base: presenti nel 75,6% delle CdC POR.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 18 Luglio 2026

Ondate di calore, ASST Sette Laghi: già 394 cittadini fragili presi in carico

Attivato il Piano aziendale contro gli effetti del caldo estremo. La Centrale Operativa Territoriale coordina gli interventi tra ospedale, territorio e servizi sociali per assistere i più vulnerabili

Induno Olona | 18 Giugno 2026

Un incontro a Induno Olona sulle «prospettive per il sistema sanitario della “città” Valceresio»

Giovedì 25 giugno l’appuntamento organizzato dai circoli locali del Partito Democratico per fare il punto sulle situazione della sanità territoriale di prossimità e sulla Case di Comunità

Luino | 18 Giugno 2026

«Case di Comunità tra scadenze PNRR e il nodo dei medici “prestati”. Il caso Luino»

Il consigliere di minoranza Marco Massarenti analizza la situazione della medicina territoriale: «Avvio di una vera sanità di prossimità o corsa per inaugurare scatole che rischiano di restare vuote?»

Lombardia | 22 Dicembre 2025

Case di Comunità, «Per Regione non è urgente completare la rete e attivare i servizi»

Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti critica il respingimento dell’odg presentato in Consiglio da parte della maggioranza: «Ai cittadini mancano servizi fondamentali previsti»

Varesotto | 2 Novembre 2025

Novembre mese della prevenzione oncologica maschile, ASST Sette Laghi offre supporto e vaccinazioni

Attivo nelle Case di Comunità del territorio un punto informativo per lo screening della prostata. In programma anche tre giornate di vaccinazioni ad accesso libero

Lombardia | 16 Gennaio 2025

«Le Case di Comunità sono un fallimento della Regione»

Il consigliere regionale dem Samuele Astuti attacca i dati forniti dall’assessore Bertolaso: «Numeri impietosi. Solo 7 rispettano tutti i criteri. Sempre detto che rischiavano di essere scatole vuote»

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com