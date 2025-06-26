Mondiali di motoscafi elettrici, sul lago Maggiore la tappa italiana

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Campionati mondiali di motoscafi elettrici sul lago Maggiore. Venerdì 27 e sabato 28 giugno, Sesto Calende e il Verbano saranno protagonisti dell’importante evento che, nelle scorse ore, è stato presentato a Palazzo Lombardia dall’ingegner Rodi Basso, ceo e fondatore dell’iniziativa.

Basso ha incontrato il presidente della Regione, Attilio Fontana, consegnandogli un modellino personalizzato E1 Series, sigla che dà il nome alla competizione. Un evento che, ha spiegato l’ingegnere, assume un significato particolare perché «proprio sul lago Maggiore è iniziata la storia di queste imbarcazioni che sembrano volare sull’acqua e che hanno avuto un “inventore” tutto italiano: il giovane tenente Enrico Forlanini, cui si devono i primi studi sulle eliche e l’invenzione dell’idroplano, progenitore del moderno aliscafo».

Fontana, che sabato pomeriggio sarà a Sesto Calende per i campionati, ha sottolineato l’importanza di un evento che «oltre ad avere un valore sportivo e di marketing territoriale, assume un significato particolare per la nostra regione in quanto rinnova uno stretto legame tra le competenze dell’artigianato e dell’innovazione tecnologica del distretto lombardo, assoluti protagonisti nella realizzazione di queste imbarcazioni».

L’evento avrà inoltre una valenza sociale: come avvenuto per la prima edizione che si è tenuta lo scorso anno sul lago di Como, è prevista una raccolta fondi a fini benefici. I soldi raccolti verranno destinati alla Fondazione Cometa, realtà da decenni impegnata nel sostegno e nell’educazione dei bambini in difficoltà.

Il programma dell’evento prevede alcune prove libere nella giornata di domani, venerdì 27 giugno (dalle 9 alle 12) e le qualifiche (13.05 – 15-15; 16.20-17). Sabato invece si svolgeranno le gare. La prima parte scatterà a mezzogiorno mentre il via della finale è in calendario alle 16.10. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare il proprio posto cliccando qui.