Varese | 21 Giugno 2025

Il Numero Unico di Emergenza compie 15 anni. Varese prima sede d’Italia

Ricorrenza celebrata all'ospedale di Circolo. Presenti numerose autorità, premi per i volontari storici. Il questore: «Il servizio è una eccellenza del territorio». La media: risposte in 5 secondi

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È stato celebrato oggi, 21 giugno, all’interno dell’ospedale di Circolo di Varese il 15º anniversario del Numero Unico di Emergenza 112, nato proprio in questa città nel 2010 come prima sede operativa d’Italia. Una giornata densa di emozioni e progettualità, culminata nella premiazione di alcuni operatori storici e nella visita alla centrale operativa.

Ad aprire la cerimonia è stato Massimo Lombardo, Direttore Generale di AREU Lombardia, che ha ricordato l’importanza storica e strategica del servizio: «Il 21 giugno di 15 anni fa iniziava l’avventura del numero unico d’emergenza 112. 15 anni di grandissima collaborazione, competenze diverse e tecnologia. È una festa varesina ma anche per tutta l’Italia».

Il numero 112 rappresenta oggi la porta d’accesso unificata al soccorso, capace di rispondere in media in soli 5 secondi. Lo ha sottolineato anche Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, che ha voluto ricordare la figura di Roberto Maroni, ideatore del sistema: «Mi hanno impressionato i dati: sono quasi 4 milioni e le chiamate sono 4700 al giorno. Un servizio reale, di grande professionalità ma anche di grande umanità».

All’evento erano presenti numerose autorità civili e militari. Il questore Carlo Mazza ha evidenziato la sinergia con le forze dell’ordine: «È un’eccellenza del territorio varesino ma anche di tutta Italia. Il nostro è il primo anello per l’attivazione dell’emergenza», ricordando anche i protocolli attivati con gli ospedali di Busto e Gallarate e il sistema “Tommy”, che consente alla Questura di monitorare in tempo reale le immagini dei Pronto Soccorso.

Anche il comandante provinciale dei Carabinieri Marco Gagliardo ha sottolineato l’integrazione tra i numeri d’emergenza:
«Il numero unico della Guardia di Finanza è il 117, ma saper essere integrati con il 112 è fondamentale». Dello stesso avviso Fabrizio Rella, comandante provinciale della Guardia di Finanza e Fabio Bruno operatore dei VVF di Varese che ha portato i saluti del nuovo comandante Ciro Bolognese: «All’inizio c’era un po’ di scetticismo, ma a fare la differenza a Varese sono state le persone che hanno avviato questo servizio con collaborazione e lungimiranza».

Durante la cerimonia, Giuseppe Micale, direttore di Asst Sette Laghi ha annunciato un importante progetto infrastrutturale per il futuro del 118: «Stiamo per firmare un comodato di 99 anni. ASST Sette Laghi mette a disposizione un immobile che diventerà la sede del 118. AREU ha già finanziato la ristrutturazione dello stabile».

Presente anche Guido Bonoldi, consigliere comunale della città di Varese con delega alla sanità, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale del sindaco Davide Galimberti ribadendo: «Siamo orgogliosi di AREU, ma anche dei nostri ospedali. Questo sistema è un vanto lombardo».

I saluti del Prefetto sono stati portati da un suo rappresentante, che ha evidenziato il valore del coordinamento tra centrali operative: «Una realtà viva e di grandi competenze umane. Solo l’integrazione delle sale operative e delle procedure può realmente migliorare gli interventi».

In collegamento video, è intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha dichiarato: «Nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia e il Ministero dell’Interno, rappresenta una svolta nel sistema della gestione delle emergenze». A chiudere i saluti istituzionali, il messaggio di Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare: «Ricordo bene quegli anni, la fatica messa in campo per unificare il sistema. Il punto è il gioco di squadra, la capacità di ogni professionista di fornire il proprio contributo».

Al termine degli interventi, sono stati premiati gli operatori storici del 112: Marco Continu, oggi responsabile della centrale di Milano, Simone Caradore, Marina Bassetti, Elisabetta Frascoli e Alessio Gianesini. Gli attestati sono stati consegnati da Raffaele Cattaneo. La giornata si è conclusa con la presentazione del nuovo sito nazionale del 112 (www.112.gov.it) e con una visita guidata alla centrale operativa di Varese, cuore pulsante del soccorso telefonico, che continua a rappresentare un modello nazionale.

Uno sguardo al passato per celebrare quanto è stato fatto, ma soprattutto una progettualità rivolta al futuro, con gli occhi puntati sull’evento olimpico Milano-Cortina 2026, che vedrà il sistema AREU ancora una volta in prima linea, a tutela della sicurezza pubblica.

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