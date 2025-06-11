Maccagno, “Idea Comune” un anno dopo le elezioni: «Ci siamo, come sempre»

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Un anno dopo le elezioni amministrative a Maccagno, che nel giugno 2024 hanno premiato la lista Futuro, guidata dall’attuale sindaco Ivan Vargiu, il gruppo d’opposizione Idea Comune traccia un bilancio dell’attività svolta.

Dall’insediamento della nuova amministrazione, il 29 giugno scorso, ai dodici mesi di lavoro scanditi da proposte e momenti di confronto, sono tanti i temi che compongono la lunga lettera del gruppo, rappresentato dai consiglieri Davide Compagnoni, Claudio Tomasina e Massimo Colosio. Temi tenuti insieme dall’approccio scelto dai tre esponenti di Idea Comune per ricoprire il proprio ruolo di minoranza consiliare: un ruolo di garanzia e controllo sulla corretta gestione della cosa pubblica.

Vigilare ma anche proporre, ascoltando il territorio e sviluppando progetti per migliorare la vita della comunità, sottolinea il gruppo, che nel riassunto messo nero su bianco parte da mozioni, interrogazioni e interpellanze portate in consiglio comunale, dove Idea Comune ha fatto interventi per favorire il monitoraggio sulla diffusione del lupo, e chiedere al Comune di collaborare con gli altri enti locali a livello di sensibilizzazione, sicurezza e corretta informazione; per comprendere le volontà della maggioranza sulla riqualificazione dell’ex scuola di Campagnano, e suggerire di coinvolgere i cittadini nella scelta della nuova destinazione dell’immobile; per salvaguardare la presenza dei medici di base in paese e per tutelare gli interessi delle realtà agricole presenti nella porzione di territorio dove sorgerà un percorso “transfrontaliero” di mountain bike.

Negli incontri periodici con sindaco e giunta, il gruppo si è speso per la sistemazione del campetto sportivo in località Acquadolce; per lo spostamento dell’area camper che era presente nel parcheggio di via Parisi (l’amministrazione di recente ha limitato l’accesso ad auto e moto); per la messa in sicurezza del torrente Giona; per la creazione di un polo scolastico per l’infanzia a Villa Marinetta; per modifiche viabilistiche da apportare alla zona tra supermercato e piazza Veneto, a Maccagno superiore, e per chiedere alla Provincia di allargare e rendere più sicuri alcuni tratti della Sp5 della Veddasca; per trasformare l’oratorio di Pino un luogo di aggregazione civica.

Temi d’interesse pubblico che, evidenzia Idea Comune nello scritto, rappresentano soltanto «una sintesi dell’attività di studio, di confronto, di analisi messa in atto in questi 12 mesi. Non passa giorno, infatti, in cui non si consultino gli atti pubblicati all’albo pretorio, non ci si confronti sulle diverse problematiche del territorio, non vengano avanzate e valutate proposte e non si presentino segnalazioni agli uffici comunali».

Nel lavoro che prosegue quotidianamente si inseriscono anche le più recenti proposte di Idea Comune, «che a breve trasformeremo in documenti formali da presentare in Consiglio», aggiunge il gruppo, che poi anticipa alcuni contenuti: un tavolo tecnico con il Comune di Luino per valutare soluzioni al problema delle lunghe code che si creano lungo la strada di collegamento tra i due paesi; uno studio di fattibilità per modificare la passeggiata della Madonnina nei tratti tra le due gallerie di Maccagno inferiore, «eliminando i rischi dei frequentatori che si ritrovano a dover camminare a bordo strada per un totale di circa 50 metri»; e poi ancora un progetto per prolungare la passeggiata del porto vecchio dal Cinzanino fino alla Madonnina; la richiesta di trasferire l’isola ecologica «attualmente posta a 20 metri dalla mensa scolastica», quella per valorizzare la Torre di Pino e un chiarimento in merito alle intenzioni della maggioranza per il rilancio sociale ed economico delle frazioni.

«Come dicevamo un anno fa, noi ci siamo, Idea Comune c’è, come sempre – conclude il gruppo – Speriamo di operare al meglio anche dai banchi dell’opposizione. Noi ci proviamo e siamo disponibili ad ascoltare chiunque voglia far sentire la propria voce per migliorare il nostro bel paese».