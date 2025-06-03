Gemonio | 3 Giugno 2025

Gemonio, tagliano il bosco per trasformarlo in un prato: denuncia e 172mila euro di multa

Sanzionati i titolari di un’azienda agricola proprietari del terreno: 12mila mq di bosco sono stati cancellati per far posto a un prato per il foraggio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Nell’ambito delle attività svolte quotidianamente dai Carabinieri Forestali, volte al controllo e alla salvaguardia del territorio, il personale militare del Nucleo Carabinieri Forestale di Laveno Mombello ha scoperto, a Gemonio, un’illecita “trasformazione” del bosco.

In pratica, laddove in origine era presente della vegetazione boschiva (soprattutto di frassini e aceri) è stata realizzata un’ampia superficie prativa.

Durante l’attività d’indagine, la ricostruzione dei fatti è stata caratterizzata da accertamenti, verifiche e sopralluoghi, all’esito dei quali sono stati deferiti i due titolari di un’azienda agricola proprietaria del terreno che, senza lasciare traccia di ceppaie e ricacci polloniferi, hanno completamente denudato la copertura di vegetazione modificando sostanzialmente l’aspetto dei luoghi. Difatti, eliminando il soprassuolo forestale e creando una superficie agraria a prato foraggero è stata cambiata la destinazione del bosco, rendendo l’area irriconoscibile.

Per tutte le operazioni messe in atto, gli autori avrebbero dovuto richiedere specifiche autorizzazioni, forestale e paesaggistica. Non essendo avvenuto nulla di tutto ciò, questi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

I militari dell’Arma hanno poi eseguito ulteriori accertamenti tecnici per quantificare l’area, corrispondente a 12.367 metri quadrati: da qui è stata elevata una sanzione amministrativa di 172.004,85 euro, essendo la trasformazione avvenuta altresì in violazione della normativa forestale di Regione Lombardia.

I Carabinieri Forestali ricordano che il codice dei beni culturali e del paesaggio individua i territori coperti da boschi fra i beni paesaggistici tutelati per legge. Ne consegue, dunque, che il bosco costituisce un bene il cui valore paesaggistico impone delle limitazioni all’uso, anche qualora questo sia di proprietà privata.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Laveno Mombello | 23 Maggio 2026

Cambio di comando al Nucleo Carabinieri Forestale di Laveno Mombello

Il Maresciallo William Vian ha assunto ufficialmente la guida del Reparto della specialità forestale dell’Arma, succedendo al Maresciallo Capo Paola Bergadano

Cittiglio | 11 Gennaio 2024

Incendio alla Colacem di Caravate: indagini in corso e attesa per i risultati sulla qualità dell’aria

Dopo il rogo, la prima cittadina di Cittiglio Rossella Magnani si è confrontata con ATS Insubria per ottenere rassicurazioni e pareri su come muoversi per tutelare la sicurezza di tutti

Caravate | 26 Maggio 2021

Abbandono di rifiuti a Caravate, “pizzicate” diverse persone: sanzioni fino a 3mila euro

I carabinieri forestali di Laveno e di Varese, dopo una serie di pattugliamenti, hanno individuato i responsabili di tali gesti. L’ultimo è un 42enne colto sul fatto

Brezzo di Bedero | 13 Marzo 2020

Incendio nel bosco a Brezzo, scattano denuncia e sanzione da oltre 90mila euro

I Carabinieri della Stazione Forestale di Luino accertano causa e il presunto responsabile dell'incendio avvenuto un mese fa: un 70enne residente nel Luinese

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com