Lo Slalom Luino-Montegrino entra nel Trofeo d’Italia: domenica 60 piloti al via

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È stato presentato nella sede dell’Automobile Club Varese il 3° Slalom Luino – Montegrino, in programma domenica 1° giugno. L’evento, promosso da ACI Sport, rientra nel Trofeo d’Italia Slalom e nella Coppa Slalom zona 1, confermandosi un appuntamento motoristico di rilievo nel panorama nazionale.

Un forte e costante dialogo con le autorità e gli enti locali – Regione Lombardia, Provincia di Varese, i Comuni di Luino e Montegrino Valtravaglia – ha permesso di valorizzare ulteriormente la manifestazione. La sicurezza, per piloti e appassionati, è al primo posto, con il supporto degli Ufficiali di gara dell’Automobile Club Varese, che presidieranno tutto il weekend.

Tra le principali novità di quest’anno c’è il prolungamento del tracciato di 700 metri, portando la lunghezza complessiva a 3680 metri, con 13 barriere di rallentamento composte da birilli. Attualmente sono circa 60 le auto iscritte, dai modelli Gruppo N fino ai prototipi da oltre 300 cavalli, come la Osella-Bmw del due volte vincitore Davide Piotti, presente alla conferenza stampa di lancio davanti alla sede dell’AC Varese.

All’incontro hanno preso parte il presidente Giuseppe Redaelli, il vicepresidente Giacomo Ogliari, il fiduciario ACI Sport Lombardia Sandro Tibiletti, il collaboratore Corrado Spataro, il consigliere regionale Samuele Astuti, il delegato provinciale Michele Di Toro, il presidente di Ascom Luino Franco Vitella e delegati della Guardia di Finanza di Luino.

Grazie all’impegno della commissione sportiva di ACI Varese, la gara entra ufficialmente nel Trofeo d’Italia Slalom Nord e si conferma valida per la Coppa Slalom zona 1. Il campionato è partito da Caldaro-Appiano (Bolzano), prosegue a Luino e farà tappa poi a Guspini-Arbus (Sud Sardegna), Bubbio-Cassinasco (Asti), Bono (Sassari), Garessio-San Bernardo (Cuneo) e Dorgali (Nuoro). I migliori accederanno alla finale nazionale a Fasano (Bari).

Un apposito tavolo di lavoro, promosso da AC Varese con Prefettura, Questura, Provincia, i Comuni interessati, le forze dell’ordine, Ascom Luino, Pro Loco e altre associazioni, ha coordinato tutte le attività organizzative. Il weekend prenderà il via sabato 31 maggio con le verifiche pre-gara.

Domenica 1° giugno, il direttore di gara Dante Banchio guiderà la ricognizione del percorso, a cui seguiranno tre manche cronometrate. I migliori tempi determineranno le classifiche assolute e di classe. Il tracciato, in salita per 3300 metri, presenta tornanti, allunghi e 13 barriere con birilli: chi li abbatte, subisce penalità.

Le iscrizioni, aperte da un mese, stanno crescendo e si avvicinano a quota 60. Confermata la partecipazione della Osella PA/9-Bmw di Piotti, delle monoposto di Ivan e Loris Cocino, della Demon Car di Bomberos, della Smart Roadster di Palmiro Strizzi, della Fiat 500 di Livio Ruggiero, oltre alle vetture rally come la Skoda Fabia RS di Ale Ripoli e la Toyota Yaris GR di Beppe Pozzoli.

Attesi numerosi piloti varesini di talento come Lele Rodili, Davide Tiziani, Andrea Saredi, Daniel Zamboni, Stefano Dal Magro, Alex e Michele Colombo, Robi Vella, Matteo Sanfilippo, Orlando Tartaini, Tommaso Negri. Tra le storiche spiccano le Peugeot 205 di Davide Sartoris e Mario Bolognesi e la 500 di Antonino Oddo. Presenti anche due pilote: Rita Sammartino su Legend Car e Rebecca Fortunato su Peugeot 106 1600.