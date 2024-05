Si accendono i motori, tutto pronto per lo Slalom Luino-Montegrino

Tempo medio di lettura: 3 minuti

In un clima di sportività e condivisione tra autorità, organizzatori, piloti, team e appassionati è stata presentata nella serata di giovedì 2 maggio nel luinese a Palazzo Verbania la seconda edizione dello Slalom Luino – Montegrino, evento a cura dell’AC Varese che andrà in scena sabato 4 maggio con le verifiche sportive e tecniche previste per le ore 15-18, e domenica 5 maggio le verifiche su prenotazione, ricognizioni, gara con tre manche e premiazioni dalle ore 7.00 alle 18.00.

«L’evento è cresciuto molto in qualità e cura della sicurezza, grazie all’impegno dell’Automobile Club Varese che intende sostenerlo verso ambiziose validità – hanno commentato Giuseppe Redaelli e Giacomo Ogliari, presidente e vice del comitato organizzatore –. L’ottima valutazione degli osservatori federali ACI Sport della prima edizione ci aveva incluso nel Trofeo Italia Nord. L’anticipazione da ottobre a maggio ci ha limitato la validità alla Coppa Slalom zona 1, comprendente Lombardia, Piemonte, Liguria, Triveneto. Con l’opera corale di Prefettura, Questura, Forze dell’ordine, Comuni di Luino e Montegrino e della Comunità Montana Valli del Verbano e del nostro staff organizzativo contiamo di salire presto nel prestigio nazionale».

Ogni evento motoristico stradale di successo si attua con la condivisione delle scelte con gli Enti locali: in prima fila le amministrazioni comunali di Luino e di Montegrino. «Siamo lusingati dall’impegno profuso dall’Automobile Club Varese – ha precisato il sindaco di Luino Enrico Bianchi – per curare la regia sportiva e quella dedicata alla sicurezza della gara domenicale. Da lunedì siamo pronti a sederci al tavolo e programmare una data di svolgimento dell’edizione 2025 che possa soddisfare tutti».

Il sindaco di Montegrino Valtravaglia, Fabio De Ambrosi, ha aggiunto: «Lunga vita allo slalom tornato agli antichi splendori grazie alla regia professionale dell’AC Varese. Per noi è un piacere ospitare il circus dello slalom con ospiti provenienti da numerose provincie italiane e dal Canton Ticino».

Il percorso sarà di 3000 metri da Voldomino in salita fino a Montegrino, con 11 barriere, centinaia di birilli, una variante, tornanti e curve che metteranno a dura prova il talento dei piloti e la competitività delle vetture. Notevole l’impegno organizzativo dedicato alla sicurezza con 48 commissari di percorso del Gruppo Ufficiali di Gara dell’AC Varese. A ringraziare la segreteria organizzativa è stato il direttore dell’AC Varese, Francesco Munno, con a fianco il direttore di gara Simone Ossola che farà da “direttore d’orchestra” per garantire la massima sicurezza di piloti e spettatori.

I piloti iscritti, sono una cinquantina e provengono da dieci provincie d’Italia e dalla Svizzera che prenderanno parte ad una gara caratterizzata da accesa competitività in seno ai singoli gruppi e classi. Incrementato il tasso tecnico degli sfidanti del nove volte vincitore della Luino-Montegrino, Davide Piotti di Morazzone. Stavolta Piotti su Osella avrà rivali più duri da battere rispetto a precedenti edizioni: dovrà vedersela con esperti slalomisti quali i torinesi Giuseppe Scozzafava e Palmiro Strizzi, il legnanese Gianni Rotondi, il verbanese ‘Bomberos’, il milanese Marco Riboni, i varesini Lele Rodili e Stefano Dal Magro poi altri forti specialisti degli slalom veneti, trentini, liguri e friulani.

Continua l’ammirevole opera di sensibilizzazione verso la donazione di midollo osseo da parte dei giovani sostenuta dal pilota Alessandro Marchetti, promoter della nobile causa #RaceToDonate, charity partner dell’evento.

In palio ci sono due trofei dedicati al grande pilota da poco scomparso, Giancarlo Biasuzzi che negli ultimi anni di attività si dedicò agli slalom: la famiglia offre il premio d’onore per chi vincerà il Gruppo S (dove il pilota correva negli slalom) e gli Ufficiali di gara di Aci Varese offrono il premio per il Gruppo A (qui correva nel mondo rally con l’Opel Kadett GSi dopo aver lasciato le amate Lancia, Fulvia, Stratos e 037).

ORARI DI GARA:

– Sabato 4 maggio dalle ore 15 alle 18 si svolgeranno le verifiche sportive al Bar degli Sportivi via Gorizia a Luino; sempre dalle ore 15.00 alle 18.00 le verifiche tecniche Area Camper Via Gorizia Luino.

– Domenica 5 maggio dalle 7.00 alle 8.30 le verifiche su prenotazione; successivamente il Briefing in via Gorizia a Luino alle ore 9.30 e per le 10.30 le ricognizioni. Alle ore 12.00 inizierà la gara in 3 manche e vincerà chi realizzerà il miglior tempo, a fine gara verso le 17.00 si svolgerà la premiazione in Piazza Dante a Montegrino.

CALENDARIO COPPA SLALOM 1.a zona 2024 – 28 aprile ’24: 55° Slalom Susa-Moncenisio/Torino (ANNULLATA); 5 maggio ’24: 2° Slalom Luino-Montegrino/Varese; 12 maggio ’24: 7° Slalom Caldaro-Appiano/Bolzano; 23 giugno ’24: 11° Slalom Bubbio-Cassinasco/Asti; 8 settembre ’24: 51° Slalom Garessio-San Bernardo/Cuneo; 22 settembre ’24: 3° Vandoies-Terento/Bolzano; 6 ottobre ’24: 16° Slalom Città di Bolca/Verona.