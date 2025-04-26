Milano | 26 Aprile 2025

Lombardia: «Regione parte civile nei processi contro la mafia»

Proposta di legge firmata dalla presidente della Commissione speciale antimafia, Paola Pollini, per introdurre l'obbligo di partecipare ai procedimenti penali. «Responsabilità istituzionale»

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Obbligo per la Regione Lombardia di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati di associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso relativi a fatti avvenuti sul territorio lombardo. Una proposta di legge a prima firma della presidente della Commissione speciale antimafia, Paola Pollini.

La proposta verrà presentata lunedì 28 aprile al Pirellone dalla presidente della Commissione,  dal parlamentare del Movimento cinque stelle Federico Cafiero de Raho, già procuratore nazionale antimafia, e da Lorenzo Frigerio, coordinatore regionale di Libera.

La proposta di legge è stata sottoscritta anche dai consiglieri regionali Nicola Di Marco e Paola Pizzighini. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’istituzione regionale nella lotta alla criminalità organizzata, in linea con quanto già previsto da altre regioni italiane.

«La costituzione di parte civile è un gesto di responsabilità istituzionale – commenta Pollini – che ribadisce la volontà di non essere complici di quel silenzio e di quell’indifferenza di cui si nutre il potere mafioso».

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