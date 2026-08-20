Il caldo se ne va, arriva la pioggia: dal pomeriggio forti temporali e rischio grandine

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(da Varesenoi.it) Addio al caldo torrido delle ultime settimane. Dalla serata di ieri una fase instabile ha portato nubi, primi temporali e aria più fresca sul nostro territorio.

Così il bollettino del Centro Geofisico Prealpino di oggi, giovedì 20 agosto: «Una vasta circolazione depressionaria in evoluzione tra la Scandinavia e le Isole Britanniche sospinge una perturbazione che attraverserà il Nord Italia tra oggi e domani, con piogge e temporali, accompagnati da marcato calo delle temperature. Nel fine settimana correnti occidentali meno umide riporteranno tempo stabile ma con temperature nella norma stagionale».

Oggi avremo tempo «al mattino nuvoloso, solo un po’ di sole in pianura e primi temporali isolati. Nel pomeriggio e in serata molto nuvoloso con piogge e temporali diffusi anche in pianura, localmente intensi, accompagnati da forti piogge, raffiche di vento e grandine» spiegano i meteorologi del Centro. Le massime non supereranno i 26 gradi.

Domani copione molto simile: «Nuvoloso o variabile, con ancora piogge e temporali. Dal pomeriggio via via schiarite a partire dal Piemonte. Clima fresco, temperature in ulteriore diminuzione» con massime di 23 gradi. Sabato tornerà il sole e le temperature risaliranno, ma senza arrivare ai picchi cui ormai siamo abituati: «Soleggiato, Qualche annuvolamento residuo al mattino sulla pianura e passaggi nuvolosi lungo le Alpi nel pomeriggio. Asciutto. Fresco di primo mattino ma rialzo delle temperature massime, entro la norma stagionale» fanno sapere dal Centro Geofisico.

Domenica «resterà soleggiato, qualche nuvola in pianura al mattino e cumuli pomeridiani sui rilievi. Probabilmente asciutto. Massime 25/26°C. Lunedì ancora soleggiato ma con probabili temporali dal pomeriggio e in serata» concludono dal Centro Geofisico Prealpino.