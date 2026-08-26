Meteo. Risalgono le temperature, massime sopra i 30 gradi. Venerdì rischio forti temporali

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(da Varesenoi.it) «Prevale tempo stabile sulla nostra regione dovuto alla presenza di un’estesa area anticiclonica sul Mediterraneo. L’afflusso di correnti in quota sudoccidentali determina a tratti qualche passaggio nuvoloso. Venerdì è atteso un temporaneo peggioramento per l’indebolimento dell’alta pressione sul suo margine occidentale».

Oggi – mercoledì 26 agosto – quindi il tempo sarà «in buona parte soleggiato salvo qualche nuvola irregolare sulla Pianura Padana e alcuni passaggi di nubi medio-alte, specialmente verso sera, senza precipitazioni». Le massime saranno compresa tra 29 e 32 gradi. Domani, riporta il Centro Geofisico, avremo «ancora in prevalenza soleggiato ma con qualche nuvola passeggera. Temperature massime in lieve aumento» con valori fino a 34 gradi.

Venerdì il nuovo peggioramento: «Un po’ di sole al mattino all’est. Via via passaggi nuvolosi estesi, più compatti su Alpi e Prealpi. Rovesci e temporali, localmente anche intensi, possibili già dal mattino su Piemonte e Lombardia occidentale in estensione verso est, con parziale coinvolgimento anche della pianura in particolare nel pomeriggio» si legge nel bollettino.

E il fine settimana? «Sabato 29 e domenica tempo in gran parte soleggiato con qualche passaggio nuvoloso e formazione di cumuli pomeridiani sui monti dove potrà verificarsi qualche isolato rovescio o breve temporale».