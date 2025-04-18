Lombardia | 18 Aprile 2025

Maltempo in Lombardia, oltre 1.100 interventi dei Vigili del Fuoco in meno di 24 ore

Piogge intense, allagamenti e alberi pericolanti: potenziato il dispositivo di soccorso in tutta la regione. Non si placa la perturbazione su tutto il nord Italia: oggi tregua, ma proseguirà

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Dalla serata di mercoledì 16 aprile, la Lombardia è stata colpita da una violenta ondata di maltempo che ha messo in seria difficoltà numerosi comuni del territorio. Dalla mezzanotte, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 1.100 interventi, rispondendo a un flusso continuo di richieste d’aiuto che ha interessato in particolare le province di Milano, Lodi, Brescia e Bergamo.

La maggior parte degli interventi ha riguardato l’assistenza a persone rimaste bloccate o in difficoltà a causa degli allagamenti, nonché la rimozione di alberi e rami pericolanti che, cadendo, hanno ostruito strade e messo a rischio la sicurezza di automobilisti e residenti. Numerosi sono stati anche i casi in cui è stato necessario liberare scantinati, sottopassi e abitazioni invase dall’acqua.

Nel solo capoluogo lombardo e nell’hinterland milanese si sono registrati circa 500 interventi, rendendo necessario il potenziamento del dispositivo di soccorso. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state rafforzate con il richiamo di personale libero dal servizio e l’impiego di ulteriori mezzi, per rispondere in tempi rapidi alle emergenze distribuite su un territorio ampio e densamente abitato.

Situazione critica anche nel Lodigiano, dove i pompieri sono intervenuti in almeno 150 episodi distinti. A seguire, il Bresciano ha contato un centinaio di interventi, mentre nel Bergamasco il bilancio provvisorio parla di circa 60 operazioni di soccorso. Gli interventi sono proseguiti per tutta la giornata di oggi, giovedì 17 aprile, e andranno avanti fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il lavoro delle squadre continua in coordinamento con le autorità locali, i Comuni e la protezione civile regionale. L’obiettivo resta quello di garantire assistenza alla popolazione, ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le aree colpite dal maltempo. Le previsioni per le prossime ore verranno attentamente monitorate, mentre i centri operativi restano attivi per fronteggiare ulteriori criticità.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Laveno Mombello | 1 Febbraio 2026

Laveno, quasi terminata la messa in sicurezza in area Molinetto

Diverse le opere realizzate per rendere più sicura questa zona del paese, spesso soggetta ad allagamenti, tra cui una vasca di accumulo dell’acqua. Investiti 300mila euro

Alto Varesotto | 28 Agosto 2025

Maltempo, danni e allagamenti nell’alto Varesotto. Inagibile la sede di Comunità Montana

Riaperta la SP69 tra Brezzo e Germignaga, dove è stata interdetta la circolazione in piazza Roma. L’invito a limitare gli spostamenti nelle prossime ore in vista di un’altra possibile bomba d’acqua

Maccagno con Pino e Veddasca | 25 Luglio 2025

Violenta tromba d’aria colpisce Maccagno: danni ingenti e frane dal centro alle frazioni

Colpite anche Musignano, SP5 e SS394: piante e cartelli stradali divelti, strade allagate e interventi in corso dopo il forte temporale del pomeriggio di ieri. Il sindaco: «Un grazie ai volontari»

Luino | 21 Luglio 2025

Maltempo sul Verbano, disagi e un incidente tra Luino e Colmegna lungo la statale

Da ieri sera la forte ondata di perturbazione, con tuoni, fulmini e vento forte, ha colpito tutta l'area del lago Maggiore nell'alto Varesotto. Nelle prossime ore previsti miglioramenti

Alto Varesotto | 7 Luglio 2025

Violenta ondata di maltempo travolge l’Alto Varesotto: allagamenti, smottamenti e disagi

Nel pomeriggio di domenica 6 luglio una violenta tempesta ha colpito duramente l’Alto Varesotto: decine di interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile, colpita Porto Ceresio

Laveno Mombello | 5 Luglio 2025

Laveno, risolto il problema degli allagamenti alla spiaggia di Cerro

Sei mesi di lavoro e un investimento da 250mila euro ha permesso ad Alfa di adeguare lo scarico a lago del depuratore. Un problema che si trascinava da anni

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127