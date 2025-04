Al Consultorio di Cadegliano Viconago un laboratorio di arteterapia al femminile

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Anche il Consultorio Familiare delle Valli di Cadegliano Viconago è partner del progetto “Me-Te – Centro per la famiglia in evoluzione”, servizio diffuso e capillare per accogliere i bisogni delle famiglie e promuoverne il benessere avviato negli Ambiti territoriali di Cittiglio e di Luino e all’interno dell’iniziativa “Centri per la Famiglia” promossa e finanziata da Regione Lombardia (DGR 1507/2023), in collaborazione con ATS Insubria.

Il consultorio, oltre alle attività già in essere, ha organizzato una serie di incontri di arteterapia integrata rivolti a donne di tutte le età.

Questi incontri – quattro – saranno condotti da un’arteterapeuta e da una psicologa e saranno dedicati a esplorare le diverse fasi della vita femminile (la fanciulla, la giovane donna, la donna matura e la donna anziana) con l’intento di creare uno spazio di accoglienza e condivisione attraverso l’arte e i diversi linguaggi espressivi: pittura, collage, scultura, movimento espressivo, voce e suono.

Ogni incontro sarà organizzato con un momento di accoglienza, un’esperienza sensoriale o narrativa, un momento di creazione-espressione e un momento finale di condivisione.

L’obiettivo di questi laboratori, spiegano dal consultorio di Cadegliano, è di «offrire delle attività che abbiano sia un intento aggregativo, permettendo alle persone di incontrarsi, conoscere e uscire da situazioni talvolta di solitudine e isolamento, sia di diffondere stili di vita sani e una cultura del prendersi cura di sé e dell’altro».

Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno dalle 17.00 alle 19.00 presso il Consultorio il 1 e 29 aprile, il 27 maggio e il 24 giugno. Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 0332 1892393 o inviare una mail a consultoriodellevalli@gmail.com.