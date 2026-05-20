“La Bellezza che Cura”: a Laveno Mombello un convegno dedicato al benessere nelle RSA

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Venerdì 22 maggio la Fondazione Menotti Bassani ETS ospiterà un importante momento di confronto dedicato al futuro dell’assistenza agli anziani. Il convegno dal titolo “La Bellezza che Cura. Come si progetta il benessere in RSA” metterà al centro una riflessione sempre più attuale: gli spazi in cui viviamo possono influenzare concretamente la salute, il benessere e la qualità della vita?

L’iniziativa, organizzata insieme a UNEBA Lombardia e UNEBA Varese, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese, di ATS Insubria e del Comune di Laveno Mombello, nasce con l’obiettivo di promuovere una nuova cultura della progettazione nelle RSA, in cui architettura, natura, arte e relazioni umane diventino strumenti di cura.

Il convegno si svolgerà dalle 14:00 alle 18:00 presso la sede della Fondazione a Laveno Mombello e si rivolge in particolare a presidenti e direttori di struttura, direttori sanitari e architetti, ai quali saranno riconosciuti 4 CFP.

La prima sessione, intitolata “L’Ambiente fisico come Cura“, approfondirà il ruolo degli spazi nella promozione del benessere psicofisico delle persone anziane.

Tra i relatori figurano il Prof. Arch. Stefano Capolongo e l’Arch. Silvia Mangili, che presenteranno i principi della progettazione Evidence-Based applicata agli ambienti residenziali per anziani. Il Prof. Arch. Alessandro Biamonti illustrerà invece come il design degli interni possa favorire autonomia, orientamento e qualità della vita.

Ampio spazio sarà dedicato anche al rapporto tra natura e salute grazie all’intervento del Prof. Agr. Giulio Senes, che approfondirà il tema degli healing gardens e dei benefici derivanti dal contatto con il verde. La Prof.ssa Mariachiara Tallacchini affronterà invece il tema del nudging e dell'”architettura delle scelte”, mostrando come gli ambienti possano influenzare positivamente comportamenti e benessere nelle RSA.

La seconda parte del pomeriggio, “Arte e Bellezza come Cura“, esplorerà il valore terapeutico dell’esperienza estetica e artistica.

Ad aprire la sessione sarà il Maestro Pittore Antonio Pedretti, seguito dagli interventi della Dott.ssa Isabella Spicuglia sull’accessibilità nei luoghi della cultura, della Dott.ssa Marta Pizzolante sulla dimensione psicologica e neuroscientifica della bellezza, della Dott.ssa Agata Zerbi sull’arte tattile come esperienza di conoscenza e della Prof.ssa Daniela Vignola sull’arteterapia.

A concludere il convegno sarà una performance dedicata al movimento come espressione di armonia e bellezza, interpretata dai ballerini professionisti Massimiliano Santagostino e Sofia Vigilante, diplomati alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla scala.

Il convegno propone un approccio innovativo alla progettazione delle strutture residenziali per anziani, superando l’idea della RSA come semplice luogo assistenziale. L’obiettivo è ripensare questi ambienti come spazi vivi, accoglienti e stimolanti, capaci di favorire relazioni, autonomia e benessere emotivo.

La bellezza, dunque, non viene considerata un elemento decorativo o accessorio, ma una componente essenziale della cura, in grado di incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone fragili.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Dott.ssa Alessandra Agnelli all’indirizzo e-mail comunicazione@menottibassani.it oppure ai numeri 0332668339 e 0332668711. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Menotti Bassani ETS.