Meteo: una domenica di sole nel Varesotto, ma attenzione al vento. Martedì rischio pioggia

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da Varesenoi.it) Una bella domenica di primavera nel Varesotto, ma attenzione al vento. Sono le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per le prossime ore: «Correnti dai settori settentrionali raggiungono la regione Padano-Alpina scorrendo sul fianco orientale del promontorio anticiclonico con massimo sul Golfo di Biscaglia. Il vento andrà intensificandosi nel corso della giornata. Martedì passaggi nuvolosi estesi e piogge» si legge nel bollettino di oggi, domenica 30 marzo.

Nella giornata di oggi avremo tempo «sereno o poco nuvoloso. Ventilato da Nord con favonio forte al mattino e nuovamente in serata. Sulle Alpi nuvolosità a tratti estesa e venti tempestosi. Molto mite con temperature massime in aumento, localmente per effetto favonico», mentre per domani il tempo previsto sarà «sereno o poco nuvoloso. Vento da Nord e favonio in graduale indebolimento a fine giornata. Sulle creste confinali qualche passaggio nuvoloso. Temperature massime in calo, ma ancora molto mite».

Martedì 1° aprile assisteremo a un lieve peggioramento: «Soleggiato con passaggi nuvolosi a tratti estesi. Possibilità di deboli piogge dal Verbano al Pavese. Temperature massime in calo» prevedono dal Centro Geofisico, mentre mercoledì faremo i conti con «passaggi nuvolosi estesi. Asciutto o qualche pioggia sulla Lombardia Ovest».

«Ma niente paura, giovedì 3 aprile tornerà il bel tempo: si prevede cielo «ben soleggiato, asciutto. Temperature in aumento».