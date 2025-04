Judo Bu-Sen Luino, piccoli judoka sul tatami a Pavia: emozioni e risultati

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Judo Bu-Sen Luino di scena a Pavia per il primo trofeo intitolato alla città capoluogo, una competizione aperta alle fasce pre agonisti (fino a 11 anni) e agonisti delle classi esordienti A e B (12/14 anni). Per la società lacustre sono stati protagonisti sul tatami quindici judoka. Ecco come è andata.

Sono saliti sul podio ben undici atleti dell’associazione luinese. Al primo posto: Giacomo Angioi, Federico Furlan e Gioele Violetti. Secondo posto: Giada Martello. Terzo posto: Gioele Muraca, Mattia Rosina, Davide Rossotti, Federico Filippi, Amelia Popa, Lorenzo Cadoni e Martina Siega. Aldo Marchesano si aggiudica un incontro per ippon, ma non va oltre. Fuori gara al primo incontro Kocsar Imre, Cristiano Spanò e Joele Oggiano.

Alla manifestazione hanno partecipato in tutto 808 atleti, per un totale di 70 società coinvolte, provenienti in larga parte da Lombardia e Piemonte. Ad aggiudicarsi il trofeo è stata la società Akiyama Settimo Torinese.

«Alcuni dei nostri ragazzi erano alla loro prima gara – commenta il maestro Leo Marano – e hanno ben figurato, aldilà dei risultati. Ho detto loro che le emozioni non hanno podio, e che sfidare i propri sentimenti è già una vittoria».