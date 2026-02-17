Judo Bu Sen Luino, atleti sul tatami a Gerenzano e a Montegrino

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Gerenzano e Montegrino Valtravaglia sono le due tappe che nelle ultime settimane hanno scandito l’attività sportiva del Judo Bu-Sen Luino, che il 31 gennaio ha partecipato al Lombardia Judo Winter Trophy e il 7 febbraio ha invece dato il via al torneo stagionale del club, portando sul tatami atleti di ogni età.

Al Lombardia Judo Winter Trophy di Gerenzano, gara organizzata dal Comitato regionale lombardo e valevole per il punteggio Dan delle cinture nere, il Judo Bu-Sen Luino si è confrontato con società di alto livello provenienti anche da Piemonte e Liguria.

Quattro i judoka lacustri che sono scesi sul tatami. Per Nicola Destefano, Cristian Perrera e Marco Vecchietti l’appuntamento con la vittoria è rimandato. Il club si consola con la prestazione di Federica Canino: «Una stella che non cade ma fa cadere – commenta il maestro Leo Marano – Mi piace elogiarla così. Federica è una brava agonista, con diverse finali nazionali. Si è fermata per 12 anni, ma da qualche mese è tornata in attività e ora è ripartita con le gare. Il risultato è arrivato subito: nella sua categoria ha vinto con due ippon. Tecnica perfetta. Bentornata Federica».

Al torneo stagionale del club, invece, sono protagoniste quattro squadre che si sfidano in un girone all’italiana. Cinque gli incontri, uno al mese, per stabilire la squadra vincitrice. All’evento partecipano 50 judoka. «Al di là della vittoria – sottolinea Marano – il vero scopo è allenare i ragazzi alle regole arbitrali e allo spirito sportivo. La sede della tensostruttura del Dojo di Montegrino si presta allo scopo. E alla fine di tutto si conclude sempre con una grande festa e con le buone torte preparate dalle mamme degli atleti».