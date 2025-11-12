Judo Bu Sen Luino, giovani atleti sul podio al Memorial Pitrelli

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Weekend di medaglie e soddisfazioni per gli atleti del Judo Bu Sen Luino, protagonisti al terzo Memorial Antonio Pitrelli che si è svolto a Somma Lombardo.

Vetrina importante per i tesserati della società lacustre che si sono misurati con tanti atleti provenienti da associazioni sportive della Lombardia e del Piemonte, e con gli atleti del Dojo di Chiasso.

«I nostri ragazzi sono stati magnifici, e i risultati lo confermano», commenta il maestro Leo Marano che sottolinea anche l’atteggiamento positivo dei suoi atleti: «Mostrano la voglia di sfidarsi come se stessero giocando. E’ il modo giusto per continuare a crescere e raggiungere obiettivi sempre più importanti».

Di seguito l’elenco degli atleti premiati: al primo posto Riccardo Moro, Enea Gattamorta, Riccardo Perziano, Riccardo Locatelli, Leonardo Rebecchi, Nicolò Buoso, Gioele Violetti, Martina Siega, Mya Salanitri, Giada Martello, Leonardo Papetti, Tobia Porrini, Giacomo Angioi, Sofia Accardo; al secondo posto: Lorenzo Cegalin, Alessia Siega, Matilde Bina, Mattia Rosina; al terzo posto: Linda Santangelo, Iris Biccari, Nathalie Pardo, Federico Filippi, Federico Furlan, Gioele Muraca, Eugenio D’Aprile. Il Judo Bu Sen inoltre ha alzato la coppa come terza società classifica. Il trofeo è stato ritirato dall’istruttrice Daniela Parini.

Domenica 16 novembre l’attività dell’associazione riprenderà con 6 judoka in gara, tra Esordienti, Cadetti e Junior, al Trofeo Neri Buizza di Roncadelle (Brescia). Il 23 novembre, invece, i Ragazzi e gli Esordienti saranno impegnati a Bonate Sopra (Bergamo) per il secondo Trofeo CSEN.