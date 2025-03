Meteo: pioggia fino a domenica mattina, poi qualche spiraglio di sole

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da Varesenoi.it) Nuvole e piogge, dopo che ieri nel capoluogo e in alcuni comuni limitrofi, ma anche più a nord, si è vista anche la grandine, ci accompagneranno fino a domenica mattina. Lunedì è previsto un miglioramento ma l’ingresso in serata di aria più fresca orientale porterà un calo delle temperature. Sono queste le previsioni meteo del Centro Geofisico per i prossimi giorni.

Oggi, venerdì 14 marzo, saremo accompagnati da piogge diffuse al mattino, foschia e cime alpine e prealpine nelle nubi. Nel pomeriggio piogge meno frequenti, spesso asciutto e qualche schiarita. Nuove piogge in arrivo in serata. Massime tra 12 e 14 gradi.

Domani ci attende un sabato grigio con piogge e possibilità di rovesci e temporali soprattutto dal pomeriggio. Temperature stazionarie. Neve sulle Alpi oltre 1300 metri. Poca escursione termine: minime 7/9°C, massime 12/14°C.

Domenica variamente nuvoloso e ancora qualche pioggia o locale rovescio soprattutto sulle Prealpi al mattino. Più sole in pianura. Minime tra 7 e 9 gradi, massime tra quota 12 e 15. Lunedì soleggiato e asciutto con annuvolamenti dal pomeriggio e qualche rovescio dalla serata in arrivo da Est. Martedì soleggiato salvo nuvole sul Piemonte e lungo i rilievi. Marcato calo delle temperature, massime probabilmente non oltre 10°C.