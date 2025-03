Allerta meteo sul territorio per temporali forti

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Nel pomeriggio di ieri la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso l’ennesima allerta meteo in codice giallo per rischio idrogeologico, con l’obiettivo di informare cittadini lombardi in merito all’ondata di maltempo che sta imperversando sul territorio da lunedì.

Così, per la giornata di oggi, mercoledì 12 marzo, sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su Alpi e Prealpi diffuse dalla notte e per tutta la giornata con limite neve attorno a 1200 metri circa. Sui settori di pianura e Appennino sono previste precipitazioni nella notte diffuse, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata e in ripresa sparse nel pomeriggio.

Quantitativi mediamente tra 25 e 50 mm/24h su settori alpini, prealpini e di alta pianura, con valori più elevati che fanno riferimento in particolare ai settori prealpini, dove non sono esclusi isolati picchi attorno ai 70 mm/24h.

Venti dai quadranti orientali e meridionali in montagna tra 700 e 1500 metri deboli o moderati con velocità medie orarie mediamente tra 15 e 30 km/h, e possibili raffiche in particolare nel pomeriggio sui settori retici più settentrionali tra 35 e 50 km/h. Per consultare il bollettino meteo regionale integralmente, cliccare qui.